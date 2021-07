»Hrvati držav ne ne delijo več po barvah, ampak za vstop zahtevajo ali zeleno digitalno potrdilo ali pa drugo dokazilo o cepljenju ali prebolelosti oziroma negativni test (HAG ali PCR). Od danes naprej morajo državljani Slovenije in tudi ostalih držav, ki so na zelenem seznamu, za vstop v Hrvaško imeti eno od opisanih potrdil. Vstop v Hrvaško brez dokazil, kot je še veljalo do včeraj, ni več mogoč, zaradi česar na mejnih prehodih nastajajo kolone,« s terena poročajo policisti.

Preverili smo na spletnih straneh hrvaškega ministrstva za notranje zadeve. Drži - Hrvatje zahtevajo EU digitalno potrdilo. Zaenkrat pa dopuščajo še nekaj izjem in sicer je moč prestopiti mejo s potrdili. Za teste velja, da PCR ne sme biti starejši od 72, hitri test pa ne starejši od 48 ur. Dovolj je tudi polno cepljenje ali pa prvi odmerek po preteku 22 dni od cepljenja. Prav tako velja potrdilo o prebolevnosti, a zgolj za 210 dni nazaj.