Zapihal bo kratkotrajen okrepljen severni veter, na Primorskem popoldne in zvečer burja. Osvežilo se bo. Popoldanske temperature bodo od 20 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo povečini sončno. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je plitvo ciklonsko območje. Hladna fronta se pomika prek Slovenije. V višinah priteka z zahodnimi vetrovi postopno hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Ob severnem Jadranu bo še povečini sončno. V petek bo povečini sončno, predvsem v Alpah bodo popoldne krajevne nevihte.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi obremenilen, veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave. Zvečer bo vremenska obremenitev popustila. V petek bo vremenski vpliv ugoden.