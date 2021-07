Policija v kanadskem Vancouvru je od prejšnjega petka posredovala pri 65 primerih nenadne smrti, v državi Washington pa so doslej z vročino povezali najmanj šest mrtvih.

Meteorologi menijo, da je vročinski val neposredna posledica podnebnih sprememb, ki povzročajo take ekstremne vremenske pojave. Padlo je več vročinskih rekordov, med drugim v Portlandu, kjer se je temperatura povzpela na 46 stopinj Celzija.

Tako visoke temperature so za ta del ZDA povsem nenavadne, saj je tam junija povprečna temperatura le okrog 20 stopinj Celzija. Številni doslej nikoli niso uporabljali klimatskih naprav.

Vročinski val je od začetka tedna zajel tudi severovzhodni del ZDA. V New Yorku so v sredo namerili 36 stopinj Celzija, občutek vročine pa je poslabšala visoka vlažnost. Oblasti so prebivalce opozarjale pred pretirano uporabo elektrike, ker so grozili izpadi, vendar do večera poročil o tem ni bilo veliko.

Okrog ameriškega nacionalnega praznika dneva neodvisnosti 4. julija je bilo sicer ponavadi na severovzhodu vroče, letos pa bo drugače, saj vročinskemu valu sledi ohladitev na okrog 20 stopinj Celzija prav za praznik, ki bo konec tedna.