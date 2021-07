Phoenix na krilih Paula v prvi finale NBA po 28 letih

Košarkarji Phoenix Suns so se tretjič v klubski zgodovini prebili v finale severnoameriške lige NBA. Šesto tekmo dvoboja zahodne konference proti Los Angeles Clippers so v Staples Centru dobili s 130:103 in si finale v boju na štiri zmage priigrali s 4:2. Junak večera je bil veteran Chris Paul, ki je dosegel 41 točk, osem podaj in štiri skoke.