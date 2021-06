Že devetnajstič, odkar vodi Rusijo, je predsednik Vladimir Putin včeraj odgovarjal na vprašanja državljanov. Tokrat jih je prispelo skoraj 2,3 milijona, v slabih štirih urah pa jih je njegove odgovore dobilo sedemdeset. Veliko jih je bilo namenjenih domačim razmeram, Putin je tudi razkril, da se je cepil z ruskim cepivom sputnik V in imel po drugem odmerku rahlo povečano temperaturo, pa tudi, da ni zagovornik obveznega cepljenja proti novemu koronavirusu. V svetu pa je precej odmeval njegov odgovor glede incidenta z britanskim rušilcem prejšnji teden v Črnem morju, ko je ta zaplul v vode ob polotoku Krim. Putin je dejal, da so bile pri »provokaciji« udeležene tudi Združene države, saj da je sodelovalo tudi vohunsko letalo ZDA in ugotavljalo, kako se v takšnih primerih odziva ruska vojska. Potem je Putin dodal: »Tudi če bi ladjo potopili, si je težko predstavljati, da bi se svet znašel na pragu tretje svetovne vojne, kajti tisti, ki provocirajo, vedo, da iz takšne vojne ne bi izšli kot zmagovalci. Tudi mi ne bi bili zadovoljni s takšnim razvojem dogodkov, vendar so oni tisti, ki so prišli k našim mejam in kršili naše ozemeljske vode.«

Uradna Moskva trdi, da je bila britanska ladja tri kilometre globoko v ruskih vodah, uradni London pa, da je rušilec »opravljal neškodljivo plovbo skozi ukrajinske ozemeljske vode po mednarodno priznanem plovnem koridorju«. Rusija je leta 2014 anektirala polotok Krim, zahod pa tega dejanja ne priznava, prav tako ne ruske jurisdikcije v tamkajšnjih vodah.

Med zunanjepolitičnimi temami je Putin govoril tudi o Ukrajini, rekoč, da bi se sestal s predsednikom Volodimirjem Zelenskim, če bi vedel, o čem naj govorita, saj da vitalna vprašanja za to državo urejajo v Washingtonu in deloma Parizu in Berlinu. O ZDA je dejal, da izgubljajo prevlado v svetu in se tega zavedajo ter skušajo na vse mogoče načine ohraniti svoj položaj, vendar se svet dramatično spreminja. Je pa ruski zunanji minister Sergej Lavrov včeraj ločeno sporočil, da se bodo do sredine julija začeli novi pogovori z ZDA o nadzoru jedrskega orožja, o čemer sta se načeloma dogovorila Putin in ameriški predsednik Joe Biden med srečanjem v Ženevi pred dvema tednoma.

Na vprašanje o mogočem nasledniku je Putin dejal, da »upam, da bo prišel čas, ko bom lahko rekel, da je ta in ta oseba po mojem mnenju vredna vodenja tako čudovite države, kot je Rusija«. Veliko vprašanj se je nanašalo na domače gospodarske razmere in Putin je med drugim dejal, da morajo obrzdati inflacijo, da pa letos verjetno ne bodo dosegli cilja štirih odstotkov na letni ravni, ampak bo eno odstotno točko višja. Izrazil je tudi upanje, da bodo z letošnjimi obilnejšimi pridelki lahko zbili cene zelenjave in sadja. Cene v Rusiji rastejo od marca lani in bi lahko vplivale na razpoloženje javnosti pred septembrskimi parlamentarnimi volitvami, na katerih sicer v vsakem primeru pričakujejo zmago Putinove stranke. Ni pa rast cen osnovnih živil ruska posebnost, saj se z njo soočajo povsod na svetovnih trgih. ba, agencije