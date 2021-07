Ne bo lahko, ni zagotovil za uspeh, a treba je poskusiti. Tako so uradno srečanje španskega premierja Pedra Sancheza in katalonskega predsednika Pera Aragonesa, ki sta odločena poiskati politično rešitev za katalonsko krizo, povzeli španski mediji. Na delovnem sestanku za zaprtimi vrati, ki je trajal dve uri in pol, sta se dogovorila o ponovnem zagonu pogajalskega omizja, ki bo prvič zasedalo sredi septembra. Do takrat naj bi vsaka stran pripravila metodologijo pogovorov in vrstni red tem za obravnavo, je na tiskovni konferenci po srečanju povedal Aragones. Prvi sestanek pogajalskih ekip je bil sicer februarja lani v sestavi prejšnje katalonske vladne garniture, ki jo je vodil konservativni nacionalistični predsednik Quim Torra, potem pa je njihovo delo zaustavila epidemija covida-19.

Dve glavni zahtevi iz Barcelone Mesec dni po majski izvolitvi zmernejšega Aragonesa za novega predsednika avtonomne katalonske vlade in teden dni po pomilostitvi devetih zaprtih katalonskih politikov je tako prišlo do uradnega sestanka s španskim premierjem v vladni palači La Moncloa v Madridu. Sanchez in Aragones sta se neuradno pred tem že večkrat srečala v Barceloni na javnih prireditvah prejšnji teden, v nedeljo pa celo na skupni večerji s španskim kraljem Filipom VI., kar je znak otoplitve odnosov med stranema. Kljub temu ju čaka težka naloga zaradi nasprotujočih si izhodišč. Katalonski predsednik je v Madrid prišel z dvema glavnima zahtevama: doseči dogovor o referendumu o samostojnosti Katalonije ter popolno amnestijo oziroma izbris kaznivega dejanja za obtožene in obsojene katalonske politike ter nekdanje vladne funkcionarje zaradi razglasitve katalonske neodvisnosti leta 2017. Amnestija bi omogočila vrnitev tistim, ki so se zatekli v Belgijo in Švico. Aragones pa se ob tem dobro zaveda, da pomenita referendum in amnestija za Sancheza rdečo črto. Ta predlogom, da se to dvoje vključi med teme pogovorov, načeloma ne nasprotuje, a je že večkrat opozoril, da so »meje pogajanj spoštovanje španske ustave in demokratične zakonitosti«.

Sanchez bi o sociali, ekonomiji in statutu Katalonije Teme pogajanj, ki jih predlaga Sanchez, so reševanje socialnih in ekonomskih problemov Katalonije ter uporaba evropskih skladov za obnovo, med drugim za gradnjo infrastrukture, denimo za povečanje letališča El Prat v Barceloni. Na političnem področju predlaga pogajanja o novem katalonskem avtonomnem statutu oziroma večjih pravicah in pristojnostih katalonske administracije ter o političnem dialogu med nacionalistično vlado in tisto polovico Kataloncev, ki osamosvojitvi niso naklonjeni. Oba pa se strinjata, da je treba v prid konstruktivnemu dialogu pogajanja začeti z najmanj spornimi temami. Po sestanku je Aragones na tiskovni konferenci vseeno jasno opozoril: »Da ne bo nesporazuma: katalonska vlada se ne odpoveduje samostojnosti Katalonije, prav tako pa se ne odpoveduje dialogu in pogajanjem.« Ta izjava je bila bolj kot španski vladi namenjena katalonski koalicijski partnerici Skupaj za Katalonijo nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta, ki te dni grozi, da bo zapustil katalonsko vlado, če se bo z Madridom pogajala o temah, ki niso povezane z osamosvojitvijo.