Traso prvega od dveh kronometrov na letošnjem Touru si je Pogačar ogledal v živo že prejšnji torek pred začetkom dirke in s športnim direktorjem ekipe Andrejem Hauptmanom sta jo odlično naštudirala. Včerajšnja vožnja na čas je bila najdaljša v prvem tednu francoske pentlje po letu 2008 (takrat 29 km) in čeprav je bila označena kot ravninska, je imela skupno kar enajst kratkih vzponov in precej nevarnih ovinkov. »Gre za težak kronometer, narejen za močne kolesarje. V prvih dveh tretjinah bo precej težko in bo treba potiskati pedale do konca, nato pa vedeti, kje hraniti moči in malce počivati ter kje spet dirkati na polno,« je pred uro resnice, kot pravijo kronometru, ocenil Tadej Pogačar, ki pa je v včerajšnji vremenski loteriji (sonce, dež, vlaga, veter različnih smeri in jakosti…) suvereno povozil tekmece.

Aktualni zmagovalec Toura je dobil že svojo četrto etapo na francoski pentlji (skupno 26. zmaga v karieri) in sočasno drugi kronometer po lanskem, s katerim je predzadnji dan čudežno slekel rumeno majico Rogliču in se naslednji dan v njej pripeljal na Elizejske poljane v Parizu. Pred včerajšnjim startom si je še enkrat v živo ogledal progo iz avtomobila ekipe UAE Emirates, medtem ko je pedale vrtel Danec Mikkel Bjerg, njegov vrstnik, sotekmovalec v ekipi in hotelski »cimer« na letošnji dirki. Komaj 22-letni fant s Klanca pri Komendi je bil na 27,2 kilometra dolgi preizkušnji najhitrejši na obeh merjenjih vmesnega časa (na 8,8 in 17,2 km), v cilju, kamor je privozil z neverjetno povprečno hitrostjo 51,03 km/h, je drugouvrščenega Švicarja Stefana Künga, evropskega prvaka v vožnji na čas, prehitel za 19 sekund.

Pogačar ni ponovil napake Po še eni sanjski predstavi, s katero je tekmecem še bolj nagnal strah v kosti, je imel Pogačar veliko razlogov za zadovoljstvo. »Za mano je super dan. Med vožnjo nisem naredil nobene napake. Imel sem perfektne razmere, tudi temperatura zraka je bila zame zelo ugodna. Nekateri fantje so imeli težave z mokro cesto, ampak jaz sem imel srečo, da se je do mojega starta že skoraj posušila in vse je bilo v najlepšem redu.« Pojasnil je, da je na nekaterih prejšnjih vožnjah na čas prehitro začel. »Tokrat nisem ponovil napake s prehitrim startom, ampak sem dobro začel in takoj ujel odličen ritem vožnje od starta do cilja. Dobro sem razporedil svoje moči skozi celotno traso.« V skupnem seštevku se je s šestega mesta prebil na drugo, za rumenim Nizozemcem Mathieujem van der Poelom pa zaostaja le za osem sekund. Na vprašanje, ali mu je žal, da se ni oblekel v rumeno, je Pogi v šali odgovoril: »Ne vem, ali je bolje. Seveda bi se je razveselil, a tudi Mathieuju zelo lepo pristaja. Naj jo kar nosi še nekaj časa. Cilj je bil, da ne izgubim kaj časa, na koncu pa sem ga celo pridobil.« Zaradi številnih poškodb je bil Primož Roglič v svojih napovedih pred kronometrom zelo previden in diplomatski: »Nimam nobenih posebnih pričakovanj. Vesel bom za vsak prevožen kilometer. Zdaj gremo dan za dnem.« Vodstvo njegove ekipe Jumbo-Visma je bilo pred startom precej črnogledo, saj je po neuradnih informacijah ocenjevalo, da bi lahko Roglič zaradi poškodb proti Pogačarju izgubil tudi 90 sekund in da bi bilo vse, kar bi bilo manj od minute in pol, še vedno dobro. Toda Rogla je presenetil tako sebe kot vse druge, za zmagovalcem in rojakom Pogačarjem je zaostal več kot polovico manj (44 sekund), osvojil sedmo mesto in v skupnem seštevku pridobil kar deset mest.

Roglič ponosen na svojo vožnjo Na prvem merjenju vmesnega časa je za Pogačarjem zaostajal 16 sekund, na drugem 35, na cilju pa 44 sekund. »Že za to, da sem sploh lahko tukaj in da sem lahko vozil, sem lahko zelo hvaležen. Seveda potem skušaš dati vse od sebe, kajti dokler sem tu, ostaja upanje. Tudi sam nad sabo sem bil malce presenečen, super sem zadovoljen in ponosen na svojo predstavo,« je Roglič kar odkrito pokazal navdušenje. Še več, v nadaljevanju je priznal, da bi bilo ob boljšem zdravstvenem stanju še marsikaj drugače: »Če bi se bolje počutil in če bi lahko še bolj pritiskal na pedale, bi imel še višje cilje na kronometru. A zaradi tega se zdaj ne 'sekiram'. Med vožnjo sem upal in čakal, kako mi bo zneslo, na koncu pa sem meter za metrom le uspešno pripeljal do cilja. Bolečine? Zaradi padcev in udarcev me bolijo zadnjica in vse mišice na zadnji strani telesa in še marsikaj. Vseeno se trenutno bolje počutim kot takoj po padcu. Upam, da bo čim prej vse v redu in da bodo tudi zame prišli boljši časi. Z optimizmom gledam naprej.« Matej Mohorič je končal na 36. mestu, Luka Mezgec pa na 163. Francoski preiskovalci pa so sporočili, da so odkrili in aretirali žensko s kartonastim transparentom, ki je v prvi etapi s stanjem na cesti in poziranjem televizijskim kameram povzročila hud množični padec glavnine. Ženska je takoj po incidentu pobegnila s kraja nesreče in se nekaj dni uspešno skrivala, včeraj pa so jo le našli in priprli, kar je potrdila tudi tudi Camille Miansoni, državna tožilka v Normandiji.