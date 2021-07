Štorklje veljajo za izjemno karizmatične ptice selivke, ki vsako leto prezimujejo daleč na jugu afriške celine. A nemalokrat si za gnezdenje izberejo našo državo. Ne samo Prekmurje, pač pa tudi Gorenjsko, kjer je po besedah izvajalca obročkanja Dušana Dimnika 11 gnezd. Dimnik, ki deluje v okviru Slovenskega centra za obročkanje ptičev (SCOP), ta pa obročkanje izvaja pod okriljem Prirodoslovnega muzeja Slovenije, se je včeraj z ekipo in ob pomoči gasilcev odpravil na pravo gorenjsko turnejo obročkanja. Tako je najprej označil skupaj sedem mladičkov belih štorkelj, ki gnezdijo v Tenetišah, Preddvoru in Olševku, preden smo se mu pridružili v Škofji Loki.

Ekipi smo se zato pridružili tudi pri nadaljevanju obročkarske turneje. Naslednja postaja je bila pošta v Komendi, kjer sta si štorklji gnezdo uredili na vrhu dimnika. Uslužbenke pošte, ki rade opazujejo štorklje, ko prihajajo na delo, so z zanimanjem opazovale dogajanje in Dimniku posodile omelo, s katerim si pomaga ptičje mladičke, če so na drugem koncu gnezda, nežno potegniti k sebi.

Mladički mirno prenesli obročkanje

Ko nas je gasilsko dvigalo pripeljalo do gnezda, so v njem mirno počivali trije mladički. Nekaj več vznemirjenja z ropotanjem s kljunom je pokazal eden od njihovih staršev, ki je ob naši prisotnosti odletel, a je gnezdo ves čas preletaval. Mladi ptički, po besedah Dimnika že kar zajetne velikosti, se opravilu niso upirali. »Obroček nataknemo višje nad sklep. Včasih smo ga namestili nižje, a se potem ne vidi, če štorklja hodi po travi, nekdo pa jo med tem fotografira,« nam je pojasnil. Fotografiranje štorkelj oziroma vseh vrst ptic in spremljanje njihovih selitev je namreč po Dimnikovih besedah postalo priljubljena dejavnost mnogih. »Lani se je oglasila gospa, ki je štorkljo iz Cerkelj na Gorenjskem fotografirala na ogromnem smetišču v Madridu,« pravi.

Gorenjsko imajo štorklje za gnezdenje rade, ker marsikje ni tako intenzivnega kmetijstva in imajo na voljo dovolj hrane, pravi Tone Trebar, ljubiteljski orintolog in naravoslovni fotograf, ki pogosto spremlja takšne dogodke. Štorklje so ga že pred leti, ko jih je opazoval prvič, navdušile s svojim vedenjem. Navdušen nad njimi pa je tudi Dimnik, ki ima zgodb o njih vsaj za dva dni pripovedovanja, pravi. Na Gorenjskem najbolj nenavadno gnezdo stoji v Žabnici, kamor naj bi se odpravili obročkat danes. »Tamkajšnjemu stanovalcu so prijatelji, ko je dobil otroka, želeli postaviti silhueto štorklje, kot je ponekod v navadi. A je rekel, da bi imel raje pravo gnezdo. Postavili so mu ga in že naslednjo pomlad ga je par štorkelj uporabil,« pripoveduje Dimnik. »Za to potrebujete drog in vsaj sedem metrov od tal kovinsko ploščo s premerom meter in pol. Nanjo naložite veje in seno in morda boste že prihodnjo pomlad opazovali novo družinico štorkelj,« predlaga.