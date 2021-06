Oblasti v Pjongjangu ves čas trdijo, da v Severni Koreji še ni bilo primera okužbe s covidom-19. Toda kot zdaj poroča državna tiskovna agencija KCNA s torkovega srečanju petčlanskega politbiroja vladajoče Stranke dela, je tam severnokorejski voditelj Kim Jong Un ostro nastopil z besedami: »Z zanemarjanjem pomembnih odločitev, s katerimi bi v soočanju s svetovno zdravstveno krizo podprli ukrepe proti epidemiji, so odgovorni funkcionarji povzročili resno krizo, s katero so ogrozili varnost države in ljudi.« Več pomembnih funkcionarjev je obtožil »egoizma in pasivnosti«, nekaj jih bo moralo zapustiti visoke položaje.

Menda bo prišlo celo do zamenjave enega od članov vsemogočnega politbiroja. Južnokorejski in zahodni mediji ugibajo, ali je morda v hudo nemilost padel sam premier Kim Tok Hun ali pa generalni sekretar centralnega komiteja Jo Yong Won, ki je doslej veljal za vzpenjajočo se zvezdo severnokorejskega režima.

Menda se boji okužbe KCNA ni pojasnila, za kaj naj bi šlo v tej »resni krizi«, najbrž pa to pomeni veliko povečanje števila okužb. Možno je, da je bila zapora pred svetom načeta na meji s Kitajsko, kjer obstaja pomembna tihotapska pot. Januarja 2020 je Severna Koreja sicer povsem zaprla vse svoje meje in režim ves čas trdi, da ni bilo prav nobene okužbe s covidom-19. Uporaba maske je vseeno priporočena, a Kim je nikoli ne nosi, vsaj v javnosti ne. Prejšnji teden je v državi potekal 7. kongres Socialističnih žensk Koreje, od tam pa ni bilo nobene fotografije diktatorja z udeleženkami, čeprav so se tovrstne fotografije ob takšnih priložnostih vedno pojavile v javnosti. Menda se Kim boji, da bi se okužil.