Zmerjanja s strani vladnih predstavnikov smo se žal že navadili, čeprav to ne pomeni, da smo to tudi sprejeli. Še vedno se nekako trudimo, da v državi ohranimo demokracijo, čeprav je trenutno vladno delovanje bolj značilno za diktatorske režime, v katerih so kritični prebivalci države razumljeni kot sovražniki, ki jih je treba utišati. A če smo protestniki in protestnice v Hojsovi prispodobi svinje, je bolj nevarno to, da so neonacisti, samozvani Rumeni jopiči, biseri. Člani največje vladne stranke in njihovih strankarskih satelitov so, z izkrivljenim zavijanjem neonacizma v domoljubje in tradicionalne vrednote, zaskrbljeni, da je bila prav neonacistom v petek kršena pravica do svobodnega izražanja. Da ne gre za ljudi, temveč vrednote, kot se je kasneje popravil Hojs, drži. Temeljni problem so vrednote, ki jih zagovarjajo in javno izražajo neonacistične skupine. Prav zato je slednje v marsikateri evropski državi kaznivo dejanje (da, gospod Turk, marsikje strpajo ljudi, ki promovirajo nacizem, v marice), v Sloveniji pa je, kot kaže, pravica do izražanja neonacistične ideologije pravica, ki jo vlada želi obvarovati.

Zato se ne moremo čuditi, da je vlada odredila nadzor nad delom policije: v njihovo delo se tako ali tako vtika že od vsega začetka. A bolj kot to, zakaj je policija reagirala, kot je (kjer vlada protestnikom pripisuje neizmerno moč, s katero naj bi usmerjali delo policije), bi nas moralo zanimati, zakaj so se v zadnjem letu neonacistične skupine tako opogumile, zakaj prihajajo na proteste, kdo jih k temu spodbuja in komu je v interesu, da bi na takšnih zbiranjih prišlo do prerivanja.

Se pa strinjam s Hojsom v tem, da neonacistična skupina Rumenih jopičev – in ja, jasno je, da gre za neonaciste, te povezave so bile že večkrat dokazane, o tem pa pričajo tudi tetovirani nacistični simboli na njihovih telesih – spada na uradno proslavo. Tam bodo našli sebi podobne. Tam je očitno neonacizem biser sodobne Slovenije.

Toda v sodobni demokratični družbi, ki jo zagovarjamo tisti, ki hodimo na tako imenovane alternativne proslave, za nacistične in fašistične ideologije ni prostora.

Dr. Barbara Vodopivec, Ljubljana