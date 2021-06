Nepreslišano: Edvard Svetlik, solastnik korporacije Hidria

Trenutni politični prepiri na gospodarstvo nimajo vpliva, ga pa imajo na ugled države, kar na koncu za mednarodno vpeta podjetja vendarle ni tako nepomembno. Ni vseeno, ali na nekem poslovnem srečanju poveš, da si Švicar ali Slovenec. Ugled države je pomemben in politika blagovne znamke Slovenije ne zna graditi. Večji vpliv na gospodarstvo ima politika skozi zakonodajo, ustvarjanje delovnih pogojev in davčno politiko, najbolj pa lahko svoj odnos do gospodarstva pokaže, ko pride do krize. Politika, pa ne samo slovenska, ampak evropska nasploh, v času finančne krize leta 2008 ni znala reagirati. V tistem obdobju je šlo ogromno podjetij v stečaj, sprejel se je Lahovnikov zakon, tudi banke so se vedle v skladu s to politiko. Od podjetij so zahtevale takojšnjo vrnitev posojil, to je podobno, kot bi zdravnik bolnika predčasno odklopil z infuzije. Vedeti moramo, da so banke, tako zasebne kot državne, bolj pod vplivom politike kot gospodarstvo. Trenutna koronakriza je še hujša, a tukaj moram priznati, da je ves svet, in z njim tudi Slovenija, reagiral prav.