Po dobrem tednu dni so se v Gledališču Celje končali 29. Dnevi komedije, ki so bili letos nekoliko bolj zgoščeni kot običajno, tudi zaradi rahlo okleščenega programa. V tekmovalnem sporedu se je namreč zvrstilo le pet predstav od osmih, ki jih je v izbor za lanski festival (ta je zaradi epidemije odpadel) uvrstila selektorica Alja Predan, kajti treh uprizoritev po vsem tem času iz različnih razlogov ni bilo (več) mogoče odigrati oziroma obnoviti. Vseeno je minuli teden ponovno izmeril »komedijsko kondicijo« slovenskega gledališča ter ponudil nabor najboljšega, kar ponuja domača produkcija v tem širokem žanru.

Strokovna žirija, ki so jo sestavljali vsestranska gledališka ustvarjalka Jera Ivanc, režiserka Mateja Kokol in gledališki režiser Luka Martin Škof (predsednik), se je soglasno odločila, da nagrado za žlahtno komedijo podeli predstavi Popolni tujci, kakor jo je po motivih istoimenskega filma Paola Genoveseja iz leta 2016 v mariborski Drami pripravila in zrežirala Tamara Damjanović. »Popolni tujci je predstava, ki pridobi z namernim križanjem izbranih vrst, torej komedije nravi in sodobne melodrame, resnično žlahtnost,« je med drugim menila žirija. »Združuje metafiziko posameznika ter brutalno neposrednost družbe, razposajen začetek s katarzičnim koncem.« Opozorili so tudi na usklajenost prostora, glasbe, luči in kostumov, ki omogoča, da »lahko igralci zablestijo ter s pravo mero komike in zrelosti upodabljajo eksistencialne stiske«.

Omenjeni presežki zmagovalne komedije pa so se odrazili tudi v obeh igralskih nagradah – Mateja Pucko je tako za vlogo Marte v Popolnih tujcih, »zgrajeno s pravo mero komike in tragike«, dobila nagrado za žlahtno komedijantko, njen soigralec Gorazd Žilavec pa je z vlogo Aleksandra, v kateri se »s pristnim občutkom za komiko odziva na nevzdržnost situacije, v katero se zaplete njegov lik«, postal še žlahtni komedijant.

Nagrado za žlahtnega režiserja je prejel Primož Ekart za režijo namiznega muzikala Živela vulva! v produkciji Zavoda Imaginarni in Mini teatra Ljubljana. Po mnenju žirije Ekart v predstavi »žlahtno prepleta vse komponente gledališke uprizoritve« ter »na duhovit in komičen način odpira različne strategije režije, ki predstavo polnijo z vsebino pretresljivo aktualne tematike ženske vulve ter njene vloge v zgodovini«. Po tradiciji je nagrado podelilo tudi občinstvo, ki je za svojo žlahtno komedijo izglasovalo veseloigro Iztoka Mlakarja Tutošomato, ki jo je v koprodukciji SNG Nova Gorica in Gledališča Koper zrežiral Vito Taufer (gledalci so ji namenili povprečno oceno 4,8).

Nagrado žlahtno komedijsko pero za najboljšo izvirno domačo komedijo je strokovna žirija, ki so jo sestavljale Tina Kosi (predsednica), Tatjana Doma in Alja Predan, soglasno prisodila Roku Vilčniku (znanemu pod psevdonimom rokgre) za besedilo Pravi heroji.