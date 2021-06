Kongresni trg bo vse do 8. septembra, ko se bo 69. Ljubljana Festival sklenil s koncertom dunajskega Simfoničnega orkestra Radia ORF z dirigentom Keremom Hasanom, osrednje prizorišče letošnjih festivalskih dogodkov, ki jih že drugo leto zapored narekujejo koronaukrepi. A kot da se ljubljanskega poletnega festivala razmere doma in v svetu ne dotikajo toliko kot drugih podobnih prireditev, saj bo Ljubljano obiskala kopica slavnih imen, predvsem iz opernega sveta in sveta klasične glasbe. Resda ne bo napovedovanega slovitega filmskega igralca in režiserja Johna Malkovicha, ker vlada ZDA prepoveduje potovanja svojim državljanom v Evropo, a se bo obisk nedvomno zgodil ob kakšni drugi priložnosti. Prihaja pa zato plejada umetnikov, za katere bi si marsikateri festival obliznil prste.

Vrača se maestro Gergijev V prvi vrsti je to nedvomno ruski maestro Valerij Gergijev, ki prihaja na festival nocoj, da ga slovesno odpre, kar je v preteklosti sam, s svojim zvestim orkestrom Marijinega gledališča ali pa kakim drugim orkestrom storil že večkrat. Gergijev, ki je bil nazadnje v Ljubljani predlani in ima med številnimi nagradami tudi srebrni red za plemenitenje slovenskega kulturnega prostora, bo za uvod zavihtel dirigentsko paličico na Belo krajino, živahno skladbo Marjana Kozine, ki se ponaša s tem, da so jo naši orkestri v povojni koncertni zgodovini izvajali največkrat. Gre za tretji stavek simfonične pesnitve Simfonija, ki jo sestavljajo štiri simfonične slike. Vrhunec koncertnega večera bo izvedba Berliozove Fantastične simfonije, ki jo poznamo tudi pod imenom Prizori iz umetnikovega življenja. Ognjevito romantično delo je sestavljeno iz petih stavkov, spominja na Wagnerjeve glasbenodramatične mojstrovine, za katere se je Gergijev v zadnjih dvajsetih letih posebej specializiral. Njegov teater v Sankt Peterburgu trenutno pripravlja že deseto Wagnerjevo opero, Mojstre pevce Nürnberške, v preteklosti pa je največjo Wagnerjevo mojstrovino Nibelungov prstan prvič pripeljal tudi v Ljubljano. Že jutri se bo festival nadaljeval v velikem slogu, saj bo nastopila Elina Garanča v koncertni izvedbi opere Carmen. Tudi slavna latvijska mezzosopranistka se očitno rada vrača na ljubljanski festival, ponovno jo bo na odru pospremil Simfonični orkester RTV Slovenija, ki mu bo dirigiral njen soprog Karel Mark Chichon. Da bo Bizetova Carmen bolj prepričljiva, bodo Garančevi družbo na odru delali še tenorist Jonathan Tetelman, basbaritonist Kostas Smoriginas in sopranistka Marija Jelić.