V Domžalah poteka 15. Festival gorniškega filma. Danes, jutri in v soboto bo mogoče videti še nekatere od 33 filmov iz 19 držav, od tega jih je 32 v tekmovalnem sporedu, medtem ko bodo v nedeljo podelili nagrade. Pripravili so tudi štiri predavanja in tri tematske pogovore. Organizatorji pravijo, da si je mogoče ogledati filme o alpinizmu, plezanju, gorski naravi, kulturi in avanturi, ter dodajajo, da na festivalu še nikoli ni bilo toliko filmov o divjih živalih kot letos.

Pomemben delež zavzema domača produkcija. Direktor festivala Silvo Karo je zadovoljen, ker sta v programu dva daljša slovenska filma. V soboto si bo tako mogoče ogledati Sinove burje. Režiser Miha Čelar pripoveduje zgodbo kraškega ovčarja Krasa in volka Slavca. Kot pravijo organizatorji, je to poklon zadnji slovenski avtohtoni pasmi in odgovor na pritiske slovenske politike, ki je leta 2019 hotela zdesetkati volčjo populacijo. »Volk Slavec je šel iz Slovenije proti Nemčiji. Preplaval je vode, prečkal avtocesto. Potem ko je prišel v Nemčijo, je potoval nazaj v Dolomite in si tam ustvaril družino. Njegov sin si je kasneje ustvaril rod na Pokljuki. Medtem naj bi kraški ovčar skrbel za problematiko, ki jo izpostavlja politika. Čuva ovce in skrbi, da ne pride do konflikta z volkom in medvedom,« je razložil Silvo Karo. Drugi domači film je 360 ascent, v katerem najboljša slovenska športna plezalca Janja Garnbret in Domen Škofic splezata na najvišji dimnik v Evropi, na vrh Termoelektrarne Trbovlje.

Tako so si gledalci med drugim že lahko ogledali nemški film Živali na mejah, ki se v času, ko številne države po svetu postavljajo ograje, da bi ustavile begunce, preizprašuje, kako te vplivajo na živali. Na primer na ogrožene vrste, kot sta evrazijski ris ter mavrska želva, in se ukvarjajo z vprašanjem, ali bodo ograje preprečile vrnitev bobrov ter jaguarjev na območje med Sonoro in Arizono. Film je osredotočen na tri meje, ki puščajo posledice pri živalih – v Sloveniji, Mehiki in Bolgariji.

Letos prvič v Domžalah

Danes bo mogoče videti poljski film Stena senc, ki govori o zgodbi šerpovske družine, ki prekrši tabu in se udeleži vzpona na svet goro, ker potrebuje denar za sinovo izobrazbo. Tako se pridružijo odpravi v vzhodno steno Kumbakarne, ki še ni bila preplezana. Več nagrad je prejel film In pride večer, ki se dogaja v odmaknjenih hribih vzhodne Bosne in je, kot pravijo organizatorji, tiha meditacija o na videz preprostem življenju dveh preprostih žensk. »V njem ni veliko govorjenja, vse pove slika,« je Karo povedal o filmu, ki bo na sporedu jutri. Danes bodo predvajali tudi film Srečno, Poljaki!, ki prikazuje spust petih študentov po kanjonu reke Colce v Peruju, najglobljem na svetu, ter vzpon in padec komunizma v vzhodnem bloku. Kot so zapisali v opisu filma, briše mejo med avanturo, zgodovino in aktivizmom.

Festival prvič poteka v Domžalah, čeprav so ga ob začetkih pred 15 leti nameravali prirejati prav v mestu ob Kamniški Bistrici. Ker tega ni dovoljevala infrastruktura, so ga vse od leta 2007 organizirali v Cankarjevem domu v Ljubljani, dokler je organizatorjem ni zagodla epidemija. So pa v okviru festivala program v prejšnjih letih predvajali tudi v Celju, Radovljici in Domžalah. »Festival sem začel na Bledu leta 2002 ob svetovnem letu gora, ampak na Bledu ni bilo večjega posluha občine, da bi primaknila kaj denarja za festival, jaz pa sem bil alpinistično še aktiven, tako da sem opustil to zadevo. Potem je leta 2007 k projektu pristopila domžalska občina,« je razložil Karo. Projekcije filmov potekajo v Tomčevi dvorani KD Franca Bernika Domžale, na dvorišču pr’ Berniku in v šotoru pred OŠ Venclja Perka. Načrtujejo, da bodo nagrajene filme poleti in jeseni predvajali tudi v drugih mestih.