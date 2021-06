Mestna občina Ptuj je s podjetjem Javne službe Ptuj podpisala pogodbo za izvedbo gradbeno-obrtniških del za revitalizacijo Stare steklarske delavnice in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami. To je eden prvih konkretnejših korakov k oživljanju tega dela starega mestnega jedra. Predvidena skupna vrednost del je 3,49 milijona evrov.

Občina bo izvajalca uvedla v posel v prihodnjih 10 dneh, izvajalec bo zatem začel dela, ki jih bo končal v roku 17 mesecev od uvedbe v delo, so sporočili s ptujske občine. »Tako Stara steklarska delavnica kot Vrazov trg sta za mesto Ptuj in ljudi, ki v njem živijo ter ustvarjajo, izjemnega pomena. Z ureditvijo tega dela mesta bomo pomembno prispevali k izboljšanju urbanih površin v starem mestnem jedru, da bo privlačno za prebivalce in obiskovalce Ptuja,« je ob podpisu pogodbe dejala ptujska županja Nuška Gajšek.

Z revitalizacijo bodo po njenih besedah izboljšali pogoje za krepitev mestne identitete, spoštovanje kulturne dediščine, socialno povezali meščane in jih dodatno spodbudili k ustvarjanju. »Krepili bomo medgeneracijsko povezovanje v ustvarjalnih delavnicah in aktivnostih v kulturnih skupinah, si prizadevali za odpravo funkcionalne in socialne degradacije, ustvarjali pogoje za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti ter povečevali privlačnost urbanega okolja za delo in bivanje,« je še dejala županja.