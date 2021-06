Stara zvijača pretkanih goljufov očitno še vedno vžge. Novogoriški policisti namreč iščejo dva neznanca, ki se naokoli vozita z avtom italijanskih registrskih tablic in govorita italijansko. Kaj počneta? Malo »trčita« z že tako trčenim avtom v drug avto in potem nič hudega sluteče občane in občanke skušata prepričati, da so oni krivi za nesrečo in da je najbolje (»drugače bova poklicala policijo«), da jima lepo povrnejo škodo kar takoj, na cesti, v gotovini. Pri tem sta sem ter tja celo uspešna. Kar nekaj oškodovancev pa je o njunem početju vendarle obvestilo policijo.

»27. junija sta neznanca druge voznike na Goriškem in Ajdovskem skušala prepričati, da so odgovorni za prometno nesrečo, in od njih zahtevala gotovino. Moška sta stara okoli 30 let, visoka med 170 in 180 centimetri, temnejše polti in las, govorita italijansko,« je sporočil Dean Božnik iz Policijske uprave Nova Gorica.

S policije poročajo še, da jima je v nekaterih primerih goljufija uspela. V enem primeru neuspešne goljufije pa sta nepridiprava izkoristila nepazljivost oškodovanke in iz notranjosti avta ukradla denarnico. Na območju naselja Potoče sta po prepričevanju, da je kriv za prometno nezgodo, oškodovanca prepričala, da je kar na bankomatu dvignil denar in jima ga izročil.

»V okviru dosedanje preiskave so policisti ugotovili, da sta neznana storilca vozila osebno vozilo, najverjetneje znamke opel oziroma peugeot, sive barve in italijanskih registrskih številk. Policija nadaljuje dodatno zbiranje obvestil, saj obstaja velika verjetnost, da sta nepridiprava na severnem Primorskem dejansko oškodovala še več ljudi,« je še sporočil Dean Božnik.