Eden od požigalcev Sombrera že v zaporu, drugi se bo zdravil s prostosti

Oktobra lani sta Asmir Ademi in Matej Pečar skušala požgati lokal Sombrero na Novih Fužinah. Prvi je dejanje priznal in šel v zapor, drugi pa je bil neprišteven in se bo moral zdraviti na psihiatriji.