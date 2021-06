»Moramo se osredotočiti na dobro obrambo, saj bo tako stekel tudi napad,« je pred tekmo z Angolo poudarjal selektor Aleksander Sekulić, igralci pa so njegova navodila izpolnili do potankosti. Začetna peterka Luka Dončić, Jaka Blažič, Zoran Dragić, Vlatko Čančar in Mike Tobey je tekmo odprla s 13:0, več kot očitno pa je bilo, da je zmagovalec odločen po vsega štirih minutah. Slovenski košarkarji so bili nepopustljivi v obrambi, v napadu pa jih je krasilo izjemno kroženje žoge. Stalno so iskali prostega soigralca, kar jim je uspevalo, zato tudi ne čudijo odlični procenti metov za dve in za tri točke. Selektor Sekulić je lahko že v prvi četrtini na igrišče poslal enajst košarkarjev, obsedel je le Klemen Prepelič, ki včeraj sploh ni stopil na parket. Do polčasa so se med strelce vpisali vsi, z izjemo Žige Dimca, skupaj pa so dosegli kar 64 točk.

Po visokem vodstvu Slovenije, nekaj sekund pred koncem prvega polčasa je prednost znašala 36 točk, so se košarkarji v modrih dresi na začetku drugega za trenutek sprostili, tako da je Angola dosegla nekaj lahkih košev, a so se hitro znova prebudili in nadaljevali tam, kjer so ostali v prvih 20 minutah. Prednost je tako ves čas naraščala, največ je znašala kar 52 točk sredi zadnje četrtine, selektorju Sekuliču pa se je s tem uresničila želja, da je lahko minutažo enakovredno razporedil med igralce, kar bo pomembno v naslednjih obračunih, saj bo Slovenija v petih dneh predvidoma odigrala štiri tekme, kar pomeni, da bo ritem resnično peklenski. Predvsem pa mu ni bilo potrebno utrujati Dončića, ki je na parketu preživel vsega 17 minut, v tem času pa 13 točkam dodal devet asistenc, šest skokov in pet ukradenih žog.

»Če povem po pravice, smo se te tekme nekoliko bali. Vedeli smo, da igrajo Angolci trdo in da bomo morali dati od sebe vse za zmago. Na parket smo prišli osredotočeni in energični. Atmosfera v moštvu je odlična, a ne smemo prehitevati stvari. Vesel sem, da smo se s to zmago že prebili v polfinale, a moramo iti tekmo po tekmo in ne že gledati proti finalu, saj se nam to lahko maščuje,« je za Kanal A po tekmi povedal kapetan Slovenije Edo Murić.