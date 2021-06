21-letni Tadej Pogačar (UAE Emirates) je znova dokazal, da lanska izjemna vožnja na La Planche des belles filles ni bila naključje. Tudi danes je na ravninskem kronometru, dolgem 27, 2 kilometra, vklopil turbo pogon. Znova je do potankosti preučil progo in odlično razporedil moči. Najhitrejši je bil na vseh vmesnih časih in prišel do velike zmage. Na ciljni črti je evropskega prvaka Švicarja Stefana Künga (FDJ) prehitel za 19 sekund. Na tretjem mestu je kronometer zaključil Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) z zaostankom 27 sekund. Danec je za tri sekunde prehitel moštvenega kolega Wouta Van Aerta, ki je bil med najbolj razočaranimi, saj si je danes želel obleči rumeno majico, a mu je načrte prekrižal znova izjemni volk iz Klanca pri Komendi. Pogačar je na cilju v miru čakal še na prihod Mathieua van der Poela, ki je odpeljal odličen kronometer, saj si je na vsak način želel obdržati rumeno majico. Nizozemcu je na koncu to tudi uspelo, saj je za Pogačarjem zaostal 30 sekund in na ta način ubranil 8 sekund prednosti v skupnem seštevku.

»Bil je zelo dober dan, nisem naredil nobene napake. Na srečo sem imel dobre razmere, tudi temperatura je bila zame ugodna. Na prejšnjih kronometrih sem prehitro začel, tokrat sem ujel dober ritem in dobro nadaljeval. Cilj je bil ne izgubiti preveč časa, zdaj pa sem še pridobil. Super zadovoljen sem,« je v prvi izjavi dejal zmagovalec dneva, ki po novem zaseda drugo mesto v skupnem seštevku.