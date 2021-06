Potočnikovo je vlada s 1. julijem imenovala na položaj generalne direktorice direktorata za migracije v ministrstvu za notranje zadeve, za dobo pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Prav tako s 1. julijem bo položaj generalnega direktorja direktorata za logistiko in nabavo v ministrstvu za notranje zadeve za dobo pet let z možnostjo ponovnega imenovanja zasedel Matjaž Vede.

Vodenje direktorata za medije v ministrstvu za kulturo pa bo s 5. julijem prevzela Uršula Menih Dokl. Vlada jo je imenovala za mandatno dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Minister za kulturo je ocenil, da je na podlagi dosedanjih delovnih in vodstvenih izkušenj mogoče utemeljeno sklepati, da bo Uršula Menih Dokl uspešno opravljala dela in naloge generalne direktorice, je navedeno v sporočilu po seji vlade.

Vlada je tudi dala soglasje k imenovanju Darka Zupanca za direktorja Državnega izpitnega centra (RIC), za mandatno dobo štirih let, in sicer od 3. julija letos do 2. julija 2025, je še navedeno v sporočilu. Kot so zapisali, je Zupanc znanstveni sodelavec s področja managementa in docent s področja managementa. Ima vizijo razvoja RIC in več kot deset let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, s katerimi izkazuje sposobnost za vodenje RIC. Je strokovnjak s področja izobraževanja, kar dokazuje z javno objavljenimi deli in drugimi dosežki na tem področju, so še navedli.