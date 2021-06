Bedene, 64. igralec sveta, je v uvodnem nizu hitro po 16 minutah prišel do vodstva s 4:1 v igrah, potem pa se je Moutet prebudil in osvojil naslednji dve. V deveti igri je imel Bedene na servis 83. igralca sveta tri priložnosti za osvojitev niza, a jih ni izkoristil. Je pa zato v naslednji igri po 55 minutah dvoboja osvojitev prvega niza s 6:4 potrdil na svoj servis.

V drugem nizu je do edinega odvzema servisa prišlo v deveti igri, ko je to uspelo 31-letnemu Slovencu, ki je tudi drugi niz osvojil s 6:4.

Francoz je bil od konca drugega niza naprej vidno nejevoljen, ob tla je tudi vrgel lopar, a Bedeneta to ni zmedlo. Tretji niz je po 23 minutah osvojil s 6:0 in tako prišel do prve letošnje zmage na travnati podlagi.

Bedeneta, ki se je četrtič v karieri prebil v drugi krog najprestižnejšega teniškega turnirja, v nadaljevanju čaka zmagovalec dvoboja med Japoncem Yoshihitom Nishiokom in Američanom Johnom Isnerjem, 28. nosilcem turnirja.

Med posameznicami sta že izpadli Polona Hercog in Tamara Zidanšek, medtem ko še tretjo slovensko predstavnico v Wimbledonu Kajo Juvan obračun 1. kroga prav tako čaka danes, ko se bo pomerila z deveto postavljeno Švicarko Belindo Bencic.