Mehanizem je 71-letnega Simatovića in njegovega vrstnika Stanišića obsodil na zaporno kazen zaradi pregonov, umorov, prisilnega premeščanja in deportacij, ki so bili storjeni proti nesrbskem prebivalstvu v Bosanskem Šamcu v BiH leta 1992. Ostale navedbe iz obtožnice, ki vključujejo tudi obtožbe za druge vojne zločine v BiH kot tudi na Hrvaškem med letoma 1991. in 1995, je sodišče danes zavrnilo zaradi pomanjkanja dokazov.

Sodni svet je Simatovića in Stanišića obsodil zgolj za pomoč pri vojnih zločinih, ne pa tudi za načrtovanje vojnih zločinov. Kot so ob tem sporočili v Haagu, sodišče ni nedvomno ugotovilo, da sta bivša srbska obveščevalca sodelovali pri skupnem zločinskem podvigu, katerega cilj je bila trajna in nasilna odstranitev nesrbskega prebivalstva iz delov BiH in Hrvaške, kot je to trdilo tožilstvo.

Tožilstvo je zahtevalo dosmrtni zapor za oba, obramba pa oprostilno sodbo, kot je bilo na prvem sojenju. Stanišić in Simatović sta trenutno v priporu v Haagu.