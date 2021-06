Na razpis za obnovo in izgradnjo Centra Rog je prispelo sedem ponudb, ki pa so bile, kot so na Molu pojasnili za STA, »nedopustne, saj so presegale zagotovljena sredstva«. V skladu s 44. členom zakona o javnem naročanju so se zato odločili, da izvedejo konkurenčni postopek s pogajanji, v katerem so povabili k oddaji ponudb vseh sedem ponudnikov, ki so oddali ponudbe v odprtem postopku.

Rok za oddajo ponudb je bil 23. junij, danes pa so v Mestni hiši potekala pogajanja za izbor izvajalca za izgradnjo Centra Rog. Od šestih ponudnikov, ki so sodelovali na pogajanjih, je najugodnejšo ponudbo oddalo podjetje Makro 5 gradnje; ta je po zaključenih pogajanjih znašala 14,2 milijona evrov brez DDV. Izbrani izvajalec bo z deli pričel po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila in podpisu pogodbe.

Na današnjih pogajanjih so sodelovali še Kolektor cestno podjetje Nova Gorica s partnerjem Kolektor Koling, CGP - družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, Strabag, Lesnina MG oprema in Dema plus inženiring.

Kot je pred pričetkom pogajanj povedala vodja službe za razvojne projekte in investicije na Molu Meta Gabron, so letos na sami lokaciji odstranili vse komunalne in gradbene odpadke, tudi nekaj nevarnih odpadkov. Februarja je ogled opravil gradbeni inšpektor ter pred mesecem dni ugotovil, da je gradbišče ustrezno očiščeno in pripravljeno za pričetek gradnje. Nadejajo se, da bo ta končana v 14 mesecih.

Nepričakovanih okoliščin po besedah Mete Gabron ne pričakujejo, saj so vse sanirali v prvi polovici leta. Stavba tovarne Rog je očiščena do konstrukcije in čaka na izvajalca.

Mol je javno naročilo za obnovo in izgradnjo Centra Rog objavila marca, predmet pogodbe pa je obnova spomeniškovarstveno zaščitenega objekta nekdanje tovarne Rog, dozidava severne fasade ter izgradnja garaž v kleti ter tudi ureditev terase in okolice.

Center Rog bodo gradili po načrtih studia MX-SI iz Barcelone arhitektov Borisa Bežana in Hectorja Mendoze, ki je bil izbran na javnem urbanistično-arhitekturnem natečaju.

Po navedbah Mola bo Center Rog zagotovil prostore preko 500 ustvarjalcem in kreativnim skupinam na preko 8000 kvadratnih metrih novih sodobnih produkcijskih površin. Mednarodno zasnovan program Centra Rog bo vzpostavil 20 novih produkcijskih prostorov, ki bodo dani za krajša ali daljša obdobja v brezplačen najem različnim produkcijskim skupinam. Sodobno tehnično opremljen Rog Lab bo kot valilnica projektov s področja kreativnih industrij zagotavljal tehnično infrastrukturo.

Sodobna splošna knjižnica bo v enem delu delovala tudi kot specializirana knjižnica za arhitekturo, oblikovanje in kreativne industrije. Center Rog pa bo razpolagal tudi z novo večnamensko dvorano za potrebe razstavne, glasbene, intermedijske ali predavateljske in prezentacijske dejavnosti. Z oživitvijo tovarne Rog v Center Rog bo tudi vzpostavljena povezava mestnega središča z nastajajočim kulturnim središčem, galerijo Cukrarna. Vrednost projekta je ocenjena na 27,6 milijona evrov.

Mol je območje nekdanje tovarne Rog prevzela v posest januarja, kar so pospremili protesti uporabnikov nekdanje tovarne Rog. Aprila je bil tudi ustanovljen javni zavod Center Rog.