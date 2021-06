Kot so navedli, je Komisija v okviru predhodnega preizkusa prijave postopek ustavila, ker v obravnavani zadevi glede na zbrane podatke ni bilo mogoče potrditi obstoja kršitev iz njene pristojnosti, je pa med postopkom zaznala korupcijska tveganja. Na portalu navajajo, da vlada kot predlagateljica ni pojasnila, zakaj je treba sprejeti predlagan ukrep, s katerim se v okviru akreditacijskih postopkov visokošolskih zavodov podaljšuje rok za izpolnjevanje zaostrenih pogojev, niti na kakšen način bo ta ukrep omilil negativne posledice epidemije.

Po mnenju KPK bi morala biti ta problematika obravnavana v ločenem oziroma samostojnem zakonodajnem postopku, ki bi omogočal vključenost vseh ključnih deležnikov in zainteresirane javnosti »in v okviru katerega bi se predlagane spremembe lahko ustrezno strokovno utemeljile, glede njih pa bi se dosegel tudi čim širši konsenz. Na ta način bi se lahko zagotovila večja transparentnost zakonodajnega postopka, ki je med drugim tudi temeljni cilj enega izmed ključnih ukrepov«, so izpostavili na 24ur.com in dodali, da je KPK vladi izdala priporočila: »Vlado so pozvali, naj zagotavlja, da se predlogi zakonov po nujnem postopku sprejemajo le, kadar je to nujno zaradi varnosti ali obrambe države, zaradi odprave posledic nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. »