Gradec, ki je od naše prestolnice oddaljen le dobri dve uri vožnje, je zagotovo mesto, ki ga je vredno obiskati v vsakem letnem času. Razlogov za obisk je upravičeno veliko, zagotovo pa med njimi izstopa ekscentrična mešanica arhitekturnih slogov. Preplet srednjeveške in sodobne arhitekture je tisto, zaradi česar je sprehod po osrednjem delu mesta čaroben.

Močan vtis baročne arhitekture V središču mesta sta glavni trg (Hauptplatz) in ulica Herrengasse glavna primera štajerske baročne arhitekture. Prav tako palača Eggenberg v mestnem zunanjem okrožju, ob vznožju gore Plabutsch. Zgodovinsko staro mestno jedro Gradca in palača Eggenberg sta tudi na seznamu Unescove svetovne dediščine. Tako kot jase v gostih gozdovih na sedmih gričih, ki obdajajo mesto, se tudi tam čutita spokojnost in tišina. Stran od vrveža glavnih ulic, kjer univerzitetno mesto diha s študenti praktično do poznih večernih ur. Brez strahu se prepustite pustolovskemu vzdušju in se odpravite po ozkih ulicah, saj boste nagrajeni z nekaterimi najlepšimi renesančnimi dvorišči v Evropi. Začudeno boste obstali pred zapletenimi arkadami, ki s svojimi popolnoma simetričnimi loki in skrbno oblikovanimi balustri burijo domišljijo. Čeprav je v Gradcu takšnih dvorišč veliko, je Landhaushof tisti, ki je na nas pustil še posebno močan vtis.

Bivaš tri, plačaš dve noči Če verjamete ali ne, je po navdihu Dunaja Gradec pravo zatočišče za ljubitelje kave. Naj vas nos vodi do najbližje kavarne in od tam načrtujte svoj dan naprej. Bari in restavracije ponujajo dobrodošlico skoraj na vsakem vogalu tlakovanih ulic. Prav tako lahko izberete eno izmed številnih restavracij na prostem in pustite, da se svet odvija mimo vas, medtem ko srkate grenko-sladki aperol spritz ali džin tonik. Prav tako vam bodo postregli z lokalnim vinom, na katero so tako kot na pivo puntigamer zelo ponosni. Vdihnite globoko in se prepustite zvoku mesta, tako da boste začutili in tudi razumeli mestni sredozemski pridih. Navkljub trenutnim razmeram tudi v Avstriji veljajo določeni protikoronski ukrepi. Prijazno osebje vas bo pred vstopom na teraso povprašalo po potrdilu o cepljenju oziroma opravljenem hitrem testu ali prebolelosti in vas nato pospremilo do mize na terasi, kjer pa so mize med seboj oddaljene le meter. V poznih poletnih nočeh – v Avstriji že nekaj časa lokali obratujejo do polnoči – vas bo morda zvok privabil na katerega od številnih festivalov v Gradcu. Kot je povedal hotelir Alexander Gerlach, ki je že tretja generacija, ki v strogem središču mesta vodi hotel Gollner s štirimi zvezdicami, gostje počasi prihajajo. »Trenutno so najbolj zastopani avstrijski gostje, seveda pa si želimo tudi slovenskih, ki bi obisk v Gradcu podaljšali na dva dni ali več,« nam je povedal in dodal, da si veliko obetajo od ponudbe mesta – bivaš tri, plačaš dva dni –, ki bo trajala od julija do septembra.