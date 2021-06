Pod plesno-glasbeni performans Zgodbe o pticah se poleg španskega umetnika Marca de Ana podpisujejo slovenska mojstrica flamenka Urška Centa, na Dunaju rojeni harmonikar srbskih korenin Nikola Zarić in španski tolkalec Carlos Rondo. Mednarodna zasedba svojo ustvarjalno fascinacijo išče v pticah in predstavlja alegorijo ptičjih vedenj in govoric, ki se zrcalijo v človeškem. Protagonista Marco de Ana in Urška Centa skozi ples iščeta živalskost, preprosto in surovo lepoto giba ptice, in v gibu sodobnega flamenka komunicirata z glasbenikoma. Zgodbe o pticah sestavljajo koreografije, besedila, pesmi in ritmične skladbe, med seboj prepredene zvočne in vizualne teksture.

Prihod Marca de Ana bo oznanil povratek cikla flamenka Noches de Tablao. Cikel predstavlja sveže umetniške iniciative na področju flamenka, ki med seboj prepletajo disciplini žive glasbe in plesa. Oblikujejo ga glasbeno-plesni dogodki, na katerih gostujejo mednarodne zasedbe umetnikov iz raznolikih držav, ki se bodo posebej za to priložnost povezale s priznanimi domačimi avtorji. Program gradi medkulturni lok med tujimi in domačimi ustvarjalci in vzpostavlja dialog med flamenkom in drugimi umetniškimi žanri z željo, da bi vanje vnesli sveže ustvarjalne perspektive.