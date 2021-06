Inšpekcija je podjetju ML Surovine naložila sanacijo območja v Zalogu, je poudaril Vizjak. »Odpadki in komunalno blato so skladiščeni na neustrezen način. Povzročitelj je dobil odločbo, a roka ni spoštoval, zato je šla inšpekcija v izvršbo,« je dejal ob robu obiska vlade v Podravju.

Inšpekcija je na Agencijo RS za okolje (Arso) podala tudi predlog za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja povzročitelju, je povedal Vizjak. »Prizadeval si bom, da bo ta postopek končan čim prej,« je dodal.

Obenem je minister izpostavil neustrezne pravne podlage. V primerih, kot je zaloški, je namreč potrebna hitra intervencija. Interesent, ki bi stanje v Zalogu saniral, se je že javil, a je treba najti še pravno podlago, je pojasnil.

Ustreznejše postopke naj bi prinesel novi zakon o varstvu okolja, ki je po Vizjakovih besedah »tik pred sprejemom na vladi«. Tako v prihodnje ne bo več različnih tolmačenj predpisov in podobnega dogajanja, ukrepanje pa bo lahko hitrejše, je sklenil.

V Četrtni skupnosti Polje in Civilni iniciativi proti nepravilnemu skladiščenju odpadkov so v začetku tedna od pristojnih organov zahtevali, da se z odlagališča podjetja ML Surovine odstrani vse odpadke, ki negativno vplivajo na zdravje krajanov Zaloga. Ti so že od aprila lani opozarjali na nevzdržne razmere zaradi smradu, ki naj bi ga z nepravilnim skladiščenjem elektrofiltrskega pepela in mulja ter drugih odpadkov povzročalo omenjeno podjetje.

V ML Surovine so isti dan sporočili, da so sredi pogajanj za odvoz z registriranimi prevzemniki v Sloveniji. "Naš poslovni partner čaka že več kot leto na dovoljenje za izvoz, preko katerega bi blato predali v predelavo v tujino," so še navedli.