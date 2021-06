V poročilu ugotavljajo, da se svoboda medijev v Sloveniji poslabšuje, vse odkar se je premier Janez Janša marca 2020 vrnil na oblast. "Tedaj je vladajoča stranka SDS začela obsežno kampanjo preoblikovanja medijske krajine v korist provladne narative," so mednarodne organizacije za svobodo medijev in novinarska združenja zapisali v sporočilu za javnost.

V ospredju kampanje je po njihovih besedah »agresiven poskus« za prevzem večjega nadzora nad javno radiotelevizijo in nacionalno tiskovno agencijo. Pri tem uporabljajo mešanico pravnih in administrativnih pritiskov, kot tudi zlonamernih napadov, pogosto osebnih, ki so namenjeni spodkopavanju integritete in neodvisnosti teh institucij.

Slovenska tiskovna agencija (STA) je od začetka leta brez državnega financiranja. Po mnenju organizacij je namen vladnega urada za komuniciranje (Ukom), da si s tem podredi STA in zacementira nadzor nad njenimi financami in upravljanjem.

Pozdravili so nedavno napoved vlade o plačilu predujma STA, a ostajajo močno zaskrbljeni zaradi pogojevanja tega dogovora in njegovih škodljivih posledic za neodvisnost agencije. »Menimo, da se je vlada za ta korak odločila zgolj zaradi stalnih kritik, ki jih je deležna zaradi svojih dejanj, in potrebe po pomiritvi razmer pred prevzemom predsedovanja Svetu EU,« so poudarili.

»Ob tem vodilni vladni predstavniki, vključno z Janšo, z žaljenjem in klevetanjem novinarjev tudi prek vladnih kanalov podžigajo strupenost javne razprave. Ta podžigajoča retorika je vodila v porast samocenzure in groženj medijem,« so opozorili.

V ozadju skuša medtem SDS omejiti kritično novinarstvo v osrednjih medijih in okrepiti mrežo medijev, naklonjenih vladi. Propagandni mediji prejemajo dobičkonosne državne oglaševalske pogodbe, medtem ko skušajo vladni uradniki izvajati pritiske na uredništva ter omejiti kritično poročanje v nekaterih največjih komercialnih medijih.

»Tovrstne taktike so skrb vzbujajoče, saj odražajo elemente strategije vzpostavitve nadzora nad mediji madžarskega premierja Viktorja Orbana. Poleg tega se madžarski kapital, povezan z Orbanovo stranko Fidesz, uporablja za krepitev slovenskih provladnih medijev,« so zapisali.

Janševa vlada trdi, da je treba medijsko krajino uravnotežiti. »A dejanja SDS in retorika ne nakazujejo, da bi si v resnici želeli utrjevati večji pluralizem, ampak bolj delegitimizirati neodvisne medije v nasprotju s krepitvijo vladi prijaznemu poročanju,« so ocenili.

»Čeprav je zaskrbljenost glede koncentracije in transparentnosti lastništva v medijih na slovenskem medijskem trgu legitimna, bi načrti vladajoče stranke SDS še okrepili ta vprašanja ali postavili nove probleme. Zakonski predlogi, ki naj bi odpravili domnevno pristranskost STA, bi podobno povečali politični nadzor nad njenimi nadzornimi organi, namesto da bi ga zmanjšali,« so še zapisali v poročilu.

»Medtem ko sta krhkost vladne koalicije ter opozorila civilne družbe in novinarske skupnosti zaenkrat preprečila najhujše posledice vladnih poskusov spodkopavanja kritičnega novinarstva, je bila STA že narejena velika škoda,« so poudarili.

Poročilo so pripravili po dvotedenski virtualni misiji za ugotavljanje dejstev, ki sta jo vodili Evropska zveza novinarjev (EFJ) in Mednarodni inštitut za tisk (IPI) v partnerstvu z Društvom novinarjev Slovenije.

Predstavniki MFRR so se med drugim srečali z novinarji, uredniki, združenji, civilno družbo, visokošolskimi učitelji in poslanci iz celotnega političnega spektra, pa tudi državnimi institucijami in vladnimi predstavniki.