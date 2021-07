Ko pomislite na Izolo, so tukaj ribiči in bolj ali manj že pozabljene zgodbe njihovega precej skrivnostnega življenja. Tudi kamnite ulice, ki v poletnih mesecih zaživijo z novo energijo. Popolnoma sveža zgodba pa se bo to sezono začela pisati v arheološkem parku v Simonovem zalivu, kjer že poteka gurmanska izkušnja s petimi zvezdicami, vendar so jo zdaj nadgradili z izkušnjo dediščine daljne preteklosti. S skrbno izbrano atmosfero in raznolikimi vložki so poskrbeli za pravo rimsko kuliso in marsikatero presenečenje, ki bo nedvomno zadovoljilo tudi zahtevnejšega gosta. Vilikis, skrbnik rimske vile, ki je tudi gostitelj večera, je odgovoren za dramaturško obarvan in presenečenj poln večer ter pripovedovanje o zanimivostih izpred 2000 let.

Doživetja rimske kulinarike

Kot je povedal Dean Kocjančič, direktor Turističnega združenja Izola (TZI), so v zadnjih letih naredili pomemben preskok v delovanju. Poleg informacijske in promocijske funkcije so se z zavedanjem drugačnih razmer in pomena povezovanja poglobljeno posvetili tudi razvoju destinacije Izola. »Rdeča nit delovanja TZI je že vsa leta grajenje skupne zgodbe in sodelovanje ponudnikov, ki se združujejo v raznolikih kulinaričnih akcijah, letos pa smo se z dodatnimi sredstvi javnih razpisov posvetili tudi razvoju novih turističnih produktov in doživetij,« je povedal Kocjančič, ki ne skriva, da z oblikovanjem pestre turistične ponudbe zasledujejo vizijo novonastale strategije turističnega razvoja destinacije (2021–2025), ki je naravnana k desezonalizaciji in usmerjena k iskanju trajnostnih rešitev.

Po lanskoletnem projektu fakultete za humanistične študije je letos fakulteta kot izbrani snovalec koncepta doživetja rimske kulinarike s strokovnim znanjem podprla razvoj doživetja. Izjemen rezultat Rimskih okusov pod zvezdami je zato posledica sodelovanja dveh strok, ki sta se izziva lotili iz različnih izhodišč in pri tem znali prisluhniti druga drugi. »Ekipa fakultete za humanistične študije je na podlagi vedenja, ki ga imamo o rimskih gostijah in jedeh, iz literarnih opisov, likovnih upodobitev in arheoloških ostankov, pripravila 'scenarij' doživetja Rimskih okusov pod zvezdami. Za Rimljane so bile večerje namreč veliko več kot obrok: gre za družabni dogodek, ki je razen kulinaričnih užitkov in vina, vključeval tudi zabavo, kulturo, igre in smeh. Želimo skratka, da bi gostje park zapuščali ne le siti, temveč tudi polni vtisov o tem, kakšni so bili večeri v Simonovem zalivu pred 2000 leti,« je povedal Andrej Preložnik iz FHŠ in hkrati poudaril, da je vesel, da je fakulteta sodelovala pri projektu.