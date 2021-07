Na stotine gradov je bilo posejanih po slovenski deželi, a mnoge od njih je vzela nepredvidljiva zgodovina. Za njimi so ostale ruševine, ki sodobnega človeka vznemirjajo zaradi zgodb, ki se skrivajo v debelih zidovih, in čudovitih pogledov na slikovito pokrajino. Zobu časa je ušlo precej mogočnih zgradb; v njih si lahko danes ogledate različne razstave in predstave, prisluhnete koncertom, obedujete, prespite in doživite sanjsko poroko.

Ena od osrednjih in najbolj markantnih znamenitosti prestolnice je vsekakor grad, ki omogoča nepozaben razgled na Ljubljano in njeno daljno okolico. V jasnem vremenu z njegovega razglednega stolpa, ki se dviga 400 metrov nad morsko gladino, vidite kar tretjino Slovenije. Dolgoletne obnove vedno znova razkrijejo skrite prostore v veličastnem objektu in pod njim, ki vedno znova preseneti z novimi doživetji.

Gradovi Posavja – Brežice

Posavje je slovenska dežela gradov. Vsak pripoveduje svojo zgodbo. Seveda pa pomenijo gradovi tudi izjemno visoke stroške za vzdrževanje. Andreja Matijevc, koordinatorica in organizatorica kulturnih programov Posavskega muzeja Brežice, je omenila zgolj nekatera od številnih vzdrževalnih in prenovitvenih del zadnjega desetletja. »Leta 2012 smo začeli prenovo vzhodnega trakta gradu in restavriranje stropnih fresk v Viteški dvorani, dve leti kasneje smo izpeljali konservatorsko-restavratorske posege na južni steni Viteške dvorane, sledili so umestitev dvigala, ureditev klančine za dostop do Viteške dvorane, prenova strehe na severnem delu gradu, prenova sanitarij in ureditev recepcije, prenova strehe na vzhodnem delu gradu ter prenova grajske kleti, obnova arkadnih hodnikov in ureditev terase, ki vodi do Viteške dvorane. Lani smo uredili osvetlitev arkadnih hodnikov, letos pa postavili premično streho na grajskem dvorišču.«

Zagotovo jim bo uspelo, čeprav so zdaj to le želje, ko je govor o prihodnosti. »Seveda si želimo še marsikaj, med drugim celovito rekonstrukcijo severnega, južnega in zahodnega trakta gradu, prenovo sistema ogrevanja, dokončanje prenove strehe južnega in zahodnega dela, ureditev podstrešja pa tudi ureditev muzejske kavarne, povezane z vinsko kletjo.«

Andreja Matijevc je povedala, da se je zadnje leto število tujih obiskovalcev sicer zmanjšalo, a se kljub temu, da smo bili 122 dni zaprti, ni občutno zmanjšalo niti število slovenskih obiskovalcev. Muzej si večinoma ogledajo družine, velik delež obiskovalcev pa predstavljajo tudi osnovnošolci in dijaki, za katere pripravljajo učne ure in delavnice.

In kaj lahko obiskovalci vidijo? »Poleg tega, da si ogledate stalne razstave o arheološki, etnološki, zgodovinski in umetnostnozgodovinski dediščini Posavja, vas vabim na letošnjo osrednjo razstavo Po Posavju z žlico in čašo, ki bo odprta od 29. julija. Posavski muzej Brežice sicer z grajskim dvoriščem in Viteško dvorano omogoča izvedbo številnih dogodkov. Poleg kinopredstav, koncertov mladih glasbenikov, koncertov Seviqc Brežice in štirih predstav Špas teatra ste seveda vabljeni 15. avgusta na poletni gala koncert Opera Music Academy & George Pehlivanian: Seviljski brivec.«