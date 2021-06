Še pred odprtjem poti je v Mojstrani potekala novinarska konferenca, na kateri je koordinator skupnosti Julijske Alpe, ki bo soupravljala in vzdrževala pot, ter direktor Turizma Bohinj Klemen Langus povedal, da je pot nastala kot logično nadaljevanje tamkajšnje krožne pohodne poti. Poteka čez Bled, Bohinj, Brda, dolino Soče, Gorje, Jesenice, Kranjsko Goro, Radovljico in Žirovnico. Med drugim pot preči Vršič, Pokljuko in Baško sedlo.

Pot ima sedem etap, dolgih po okoli 40 kilometrov, in dodatne tri pristopne etape. Poteka večinoma po gozdnih in po urejenih kolesarskih poteh, delno tudi po glavnih cestah. Ker kolesarji na poti premagajo okoli 8000 metrov višinske razlike, sta zanjo potrebna dobra fizična pripravljenost in dobra oprema.

Kot so Langusove besede povzeli v sporočilu za javnost, gre za primarno kolesarsko mrežo, ki bo v prihodnjih letih dobila nadgradnjo. Že prihodnje leto in v letu 2023 namreč pripravljajo sekundarno in terciarno omrežje. Sekundarno bo povezovalo kraje med seboj, terciarno bo potekalo po krajih samih. Tako bodo dobili dobro razvejano in urejeno mrežo kolesarskih poti, ki bodo lahko zadovoljile kolesarje vseh zmožnosti, znanja in opreme.

Po besedah predsednika Planinske zveze Slovenije Jožeta Rovana kolesarjenje v gorskem svetu, poimenovano tudi turno kolesarstvo, postaja vse bolj priljubljena planinska dejavnost. Sam je med drugim idejni avtor leta 2016 odprte Slovenske turnokolesarske poti, ki obide vse pomembnejše slovenske gorske skupine, je dolga okoli 1850 kilometrov in premaga 50.000 metrov višinske razlike. Del te je tudi danes odprla kolesarska krožna pot.