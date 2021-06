Poleg teh so v torek po državi opravili še 16.058 hitrih antigenskih testov, pri katerih od 13. februarja pozitivni rezultat potrjujejo še s PCR testom.

Po podatkih NIJZ so doslej okužbo potrdili pri 257.334 ljudeh, in sicer 121.480 moških in 135.828 ženskah.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 817.571 ljudi, z vsemi pa 660.585, navaja NIJZ.