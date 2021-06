V zagrebški mestni upravi so potrdili, da so pripadniki hrvaškega urada za boj proti korupciji in organiziranem kriminalu (Uskok) danes začeli preiskavo na sedežu mestne uprave. Zagrebški župan Tomislav Tomašević je dejal, da podpirajo neodvisno delovanje pravosodnih organov.

Hrvaški mediji poročajo, da so policisti aretirali več nekdanjih Bandićevih sodelavcev, ki naj bi kazniva dejanja zagrešili konec prejšnjega in v prvi polovici letošnjega leta. Med njimi so tudi nekateri znani vojni veterani. Domnevno naj bi šlo za malverzacije s stojnicami med zagrebškim božičnim in novoletnim sejmom ter nekatere druge posle Bandićeve uprave, je poročal novičarski portal index.hr.

Med aretiranimi je tudi šef HRT Bačić, ki naj bi bil povezan z vodilnimi osebami iz zagrebške tovarne žarnic (Tež), ki so vodile domnevno sporne gradbene projekte v Zagrebu, ob sklicevanju na neuradne vire poroča Jutarnji list na svoji spletni strani. Večernji list pa ugiba, da je Bačić osumljen korupcije oz. sklepanja sporne pogodbe s Tež. Policisti so zgodaj zjutraj začeli tudi preiskavo Bačićevega stanovanja, ki se nahaja v eni od elitnih zagrebških sos