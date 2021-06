NKBM je bila sicer v lasti razvpitega finančnega sklada Apollo, v katerem je tudi varno pospravljeno premoženje številnih znanih slovenskih imen iz obdobja tajkunstva in kasnejših političnih razprodaj državnega premoženja strankam na oblasti ljubim, piše Aleksander Lucu v rubriki Šepet v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Mariborska banka je prodana madžarski banki OTP (pravi lastniki v ozadju so Rusi blizu Vladimirja Putina), ki je z že prej kupljeno SKB banko tako postala največja slovenska banka. Evropski banki je nemudoma postalo jasno, da je Slovenija dobesedno izstopila iz bančnih tokov Evropske unije, saj nas finančno povsem obvladujejo Rusi, čedalje bolj nekontrolirano trgovino z mamili v Sloveniji, pranje denarja od prodaje mamil in tihotapske poti (prek pristanišč in po cestah) pa iz Ljubljane nadzira ameriška agencija DEA, ki ugotavlja, da se naša policija niti slučajno ne vznemirja. Kot bi ji nekdo namignil, da so ob besedi droga zaklenjena vsa usta. Tiho so tudi mediji in celo minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki sicer blebeče o vseh stvareh, naj jih pozna ali ne. Na hud problem trgovine z mamili v Sloveniji tuje agencije opozarjajo tudi Bruselj, domača zasebna služba za varovanje iz Kočevja, izšolana pri »naših« v Kočevski Reki, ki obvladuje Luko Koper, Telekom in Petrol, pa ima za nalogo tudi utišati vsakogar, ki bi se zanimal za milo rečeno sporne posle.

Če so Rusi dopustili, da njihov denar skozi madžarsko banko OTP mesari po finančnih trgih v državah, nastalih iz nekdanje Jugoslavije, pa je guvernerka ruske centralne banke izjemno sposobna Elvira Nabiulina (brez nje si celo Putin ne predstavlja svoje vladavine, zato je tudi najverjetnejša njegova naslednica) ukazala umik ruske Sberbank iz Evrope in tako zaščitila njen svetovni ugled. Za finančno zmedo in mešanje štren evropskemu bančništvu je tako odgovorna banka OTP, ki jo je Banka Slovenije ob voljnem guvernerju Boštjanu Vasletu odprtih rok spustila v Slovenijo.

Dogodki pred prodajo NKBM pa že zanimajo po nedavni zasebni prijavi iz Slovenije sicer ne prav dolgo delujoče evropsko javno tožilstvo (EJT), ki je bilo ustanovljeno izključno za boj proti goljufijam na področju evropskih financ. Seveda so EJT takoj z gnusom zavrnili na Madžarskem in na Poljskem, še posebej pa se jim »gabi« prva izvoljena tožilka Romunka Laura Codruta Kövesi, ki je napovedala, da bo naredila tožilstvo za prvi instrument EU pri zaščiti pravne države. Medklic: popolnoma jasno je, s kakšnimi izrazi jo bo pričakal tudi najbolj znan slovenski tviteraš! Laura je kot tožilka v Romuniji spravila pred sodišče zaradi korupcije in kršenja zakonov več kot sto politikov, med drugim dva ministra in enega predsednika vlade, in si – kako domače zveni – prislužila odpoved, češ da je agentka Sorosa, ki je itak kriv za vse težave na Poljskem, na Madžarskem in tudi v Sloveniji. Medklic: kot je nekdaj preganjala komuniste kraljevina SHS ali prostozidarje socialistična udba, so pravkar v Sloveniji v izdelavi seznami Slovencev, kakor koli povezanih s Sorosom, ki z donacijami menda spodbuja, da čedalje več protestnikov neprimerno hojsa z oblastjo.

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika.