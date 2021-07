(Nedeljski dnevnik) Vsak teden kaki novi džin na sceni

Kraško vasico Dutovlje bi prej povezali s trto in vinom kot z brinom in džinom. »Festival terana in pršuta je že bil, zato smo hoteli v društvu najprej narediti festival belih kraških vin, ki so manj znana, a smo ugotovili, da festivala džina v Sloveniji takrat še ni bilo in smo začeli to zgodbo,« o začetkih festivala Gin & Brin pred petimi leti pove organizator Jure Krstan, ki so mu destilati zelo pri srcu.