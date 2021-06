Kanglerjev odškodninski zahtevek se nanaša na pet sodnih postopkov, ki so v preteklosti potekali zoper njega in so se v celoti zaključili z oprostitvijo ali ustavitvijo postopka, in sicer v zadevah Ježovita, kolektorja na mariborski tržnici, lutkovnega gledališča, podžupanje Astrid Bah ter v zadevi radarji. V zadevi Ježovita mu je tožilstvo očitalo dodelitev službenega stanovanja vedeževalki Karin Ježovita. Sprva je bil obsojen na sedem mesecev zapora, nato pa je po izločitvi prisluhov iz spisa tožilstvo obtožnico umaknilo.

Nekaj več kot 200.000 evrov odškodnine terja za izgubljene plače, ker je zaradi zadeve Ježovita izgubil položaj državnega svetnika in tudi ni mogel dobiti druge službe. Od države zahteva še 410.000 evrov odškodnine zaradi čustvenih bolečin, ki so mu jih povzročila leta sodnih postopkov. Kot je dejal maja v nagovoru pred sodiščem, je šlo v postopkih mariborskih kriminalistov in tožilcev zoper njega za "čisti politični obračun".

Po informacijah Dela, mu je sodišče 15.000 evrov prisodilo za nepremoženjsko škodo, ker pa je zaradi primera Joževita ostal tudi brez svetniškega mandata, mu je za izgubo dohodkov svetnika dosodilo še 35.000 evrov. V celoti pa je zavrnilo zahtevek v delu, ki se nanaša na odškodnino za domnevno protipravno ravnanje tožilstva in sodišča.

Kangler s sodbo ni zadovoljen in je za Delo napovedal pritožno.