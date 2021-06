Do nesreče je prišlo v bližini pristanišča Gilimanuk na zahodu Balija. Trajekt je bil na poti z Jave preko manjše ožine med otokoma. Zakaj je prišlo do nesreče, še ni jasno, še poroča AFP.

Pomorske nesreče v Indoneziji so pogoste, saj je v državi z več kot 17.000 otoki potovanje s trajekti in drugimi plovili glavni način premagovanja razdalj. Leta 2018 je v nesreči trajekta na jezeru na otoku Sumatra utonilo 160 ljudi. Okoli 300 ljudi pa je umrlo leta 2009 v nesreči trajekta med otokoma Sulavezi in Borneo.