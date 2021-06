100 najlepših slovenskih popevk Zvon ljubezni

Nastopali so v zasedbi: pevke Eva Sršen, Majda Jazbec in Metka Močnik, bas kitarist Jani Golob, kitarist Bojan Arh, bobnar Aleš Kersnik, ki ga je zamenjal Boba Bračko, klaviaturist Lado Jakša in pihalca Marko Misjak ter Vinko Šorli. Gonilna sila ansambla je bil pevec Jernej Jung, ki je napisal tudi večino slovenskih besedil za priredbe tujih pesmi, tako tudi Glej naokrog in Sejem želja, ki ju je v originalu izvajala skupina Brasil 66, in priredbo pesmi O happy day – O, srečni dan.

Jung, ki je imel takrat tudi snemalni studio z imenom Delial, je po razpadu skupine nastopal z Mladimi levi, prva zasedba, v kateri je deloval, pa so bili od sredine šestdesetih Helioni. Skupaj s Tomažem Domiceljem in Janezem Bončino - Benčem. Spomni se dogodka z enega prvih nastopov, bilo je na Šubičevi gimnaziji: »Mikrofon je bil slabo pritrjen in začel je lesti proti tlom. Midva z Benčem sva se zniževala z njim, dokler se nisva usedla. To je bilo tako všeč sinu Edvarda Kocbeka, Matjažu, na koncertu je bil z mlajšim bratom Juretom, da je začel navdušeno kričati: 'Kakšen šoc, kakšen šov…' Pri tem je tako nerodno skočil, da se je udaril v glavo in za nekaj časa obležal.«

Deliali so po nekaj letih nehali delovati, a njihov pečat je ostal. »Bili smo prijetna komercialna skupina, ki je izvajala lahkotne pesmi za širši krog poslušalstva,« zaključi Jung.