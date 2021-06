So stvari, ki so izjemne in se dolgoročno vtisnejo v spomin nacije. Gotovo imajo med Slovenci posebno mesto popevke, še posebej tiste iz tako imenovane zlate dobe.

Slovenska popevka je doživela razcvet s prireditvijo Slovenska popevka, katere prva izvedba sega v leto 1962, ko sta v blejski festivalni dvorani nagrado občinstva in žirije prejela Stane Mancini in Beti Jurković za pesem Mandolina. Pesmi so izvajali v dveh različicah, tako imenovani alternaciji, za katero so v nekem obdobju skrbeli tudi gostje iz tujine. Po dveh letih se je festival preselil v Ljubljano, najprej na Gospodarsko razstavišče, potem pa v takrat novo Halo Tivoli. Festival so organizirali do leta 1984, potem do leta 1997 ni deloval, zadnja leta pa spet poteka v organizaciji nacionalne televizije.

Odločili smo se, da izvedemo obsežno akcijo, h kateri smo povabili 40 kompetentnih oseb oziroma predstavnikov ustanov, ki so bili, ali so še, na različne načine aktivni na glasbenem področju. Osebe različnih starosti, regionalno razpršene po vsej Sloveniji, smo zaprosili, da sestavijo lestvico najboljših tridesetih slovenskih popevk vseh časov.

Pri tem smo postavili nekaj enostavnih pravil: »V poštev pri izboru popevk ne prideta rock glasba in narodnozabavna glasba, lahko pa se na lestvici znajde popevka, ki jo je izvedel nekdo, ki je sicer bolj znan kot rock ali narodnozabavni glasbenik. Pesem mora biti v slovenščini, izvajalec pa je lahko tudi nekdo, ki ni Slovenec.«

Nekateri žiranti so med najlepše uvrstili tudi nekaj skladb s tršimi ritmi, večinski del lestvice pa so zasedle popevke iz zlate dobe. Gotovo je bil pogled na to, kaj je rock glasba in kaj popevka, pred desetletji drugačen, kot je danes.

Na koncu smo, po začetnih usmeritvah, ocenjevalcem prepustili prosto odločitev, katere pesmi bodo uvrstili znotraj poimenovanja »popevka«. Upoštevali smo vse predloge, brez cenzure. Štirideset ocenjevalcev je skupno predlagalo 418 pesmi. Tiste z le enim, dvema ali tremi predlogi po seštevku niso imele možnosti za uvrstitev med prvih 100. Kljub vsemu je med uvrščenimi nekaj zanimivih presenečenj. Začeli bomo s pesmijo, ki je uvrščena na 100. mesto, in se potem vsak teden za eno mesto spuščali proti prvouvrščeni.

Pri projektu sodeluje tudi Radio Slovenija, tako rekoč naravni zaveznik vseh, ki jih tovrstna glasba zanima in jo radi poslušajo. Prvi program slovenskega radia bo skladbo tekočega tedna zavrtel vsako nedeljo po deseti uri, ko imajo termin za takšno glasbo. Prvo oziroma stoto skladbo lahko že danes vidite na strani 26 in slišite na spletni strani Dnevnika.