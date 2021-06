Obvezno cepljenje v zdravstvu in sociali: ni službe brez cepljenja?

V številnih državah sveta razmišljajo ali že uvajajo obvezno cepljenje proti covidu-19 za nekatere poklicne skupine. V Sloveniji so se razprave o dodatnih obveznih cepljenjih zaposlenih v zdravstvu začele že na začetku epidemije, vendar so se za to rešitev aktivno zavzeli le na Onkološkem inštitutu.