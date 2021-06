Prejšnji teden so v Pekingu odprli muzej, posvečen Komunistični partiji Kitajske (KPK), v ponedeljek je bil na olimpijskem stadionu čudovit ognjemet, od jutri bo Šanghaj še posebej slovesno razsvetljen, v četrtek bo velika slovesnost na trgu Tienanmen v Pekingu, na kateri bo govoril generalni sekretar KPK Xi Jinping…

Kitajska partija namreč praznuje stoti rojstni dan. 1. julija 1921 jo je v Šanghaju ustanovila skupina intelektualcev pod budnim očesom Moskve. Zdaj je na oblasti že 72 let in je vse močnejša in uspešnejša. Jutri bo Xi vsekakor poudaril izjemen uspeh partije v boju proti revščini med Kitajci. A to velja za zadnjih štirideset let. Če ima danes pol milijarde Kitajcev vsaj tako visok življenjski standard kot povprečen Slovenec, jih je pred šestdesetimi leti zaradi Maove industrializacije podeželja več deset milijonov umrlo od lakote. Danes je Kitajska tudi po zaslugi pragmatičnih reform, ki jih je uveljavil državnik Deng Xiaoping po smrti Maa Cetunga, druga največja gospodarska sila sveta. S tem je povezan izjemen napredek v razvoju tehnologije, ki sicer pogosto temelji na »sposojenem« tujem znanju. Več razstav ob stoletnici KPK v svojih postavitvah tako poudarja, da se bliža trenutek, ko bo prvi Kitajec stopil na Mars, poleti v vesolje niso več vprašanje. Legitimnost partiji zagotavlja še lanski uspešen boj proti pandemiji. Precepljenost je sicer nizka, a na dan se cepi več kot deset milijonov Kitajcev.

Naslednje veliko vprašanje: kaj bo s Tajvanom? Vendarle so za Kitajsko v zadnjih letih značilni tudi kršitve človekovih pravic in zatiranje svoboščin. KPK sicer izpostavlja svoje pojmovanje človekovih pravic in trdi, da je »močno prispevala k napredku človekovih pravic v svetu«. Zahod na drugi strani ostro kritizira represijo nad muslimanskimi Ujguri in poseg v Hongkongu, kjer je pred dnevi prenehal izhajati še zadnji demokratično usmerjeni dnevni časopis. Leto po tem, ko je 30. junija 2020 začel veljati zakon o nacionalni varnosti, se Peking niti ne pretvarja več, da spoštuje formulo Ena država, dva sistema, ki je temelj sporazuma, po katerem je ta britanska kolonija leta 1997 prešla pod Kitajsko. Vse pogostejše vprašanje je tudi, kaj bo s Tajvanom. Najbrž se Xi za ta otok s 23 milijoni prebivalcev ne bo drznil vojaško spopasti z ZDA. Kot populist, ki igra na karto nacionalizma, pa bo Tajvan najbrž omenil v svojem govoru. Na Tajvan, ki so ga že tedaj varovale ameriške letalonosilke, se je leta 1949 zatekel Čangkajšek s svojo vojsko in nacionalistično stranko Kuomintang, potem ko ga je v državljanski vojni z zvito taktiko navideznega umikanja Mao nepričakovano porazil. Sprva je KPK sicer sodelovala s Kuomintangom, po smrti Sun Jat Sena leta 1925 pa je oblast v stranki prevzel Čangkajšek, ki je izvedel pokol komunistov v Šanghaju, opisan v znamenitem romanu Andréja Malrauxa. Xi Jinping je medtem preklical Dengovo pravilo vladanja največ deset let. Sicer še ni tako dolgo na oblasti, a je odpravil omejitev. Bo KPK tudi 110. obletnico praznovala pod istim voditeljem?