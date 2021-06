Smrad v Zalogu: Aktivno državljanstvo je vredno

Ko je lansko pomlad iz Zaloga prišla novica, da tamkajšnje prebivalce vznemirja elektrofiltrski pepel, še ni bilo mogoče slutiti, da se bo lokalna skupnost dobro leto pozneje (samo)organizirala in stopila na prste podjetju, ki ima očitno težave z zakonitim skladiščenjem odpadkov. ML Surovine so namreč takrat po odločbi inšpekcije zgradile halo za skladiščenje, prebivalci pa pepela niso več zaznali, zato je marsikdo mislil, da je problem urejen. Toda od lanske jeseni je okoljska inšpekcija zaznavala vse več nedovoljenih in neustreznih odlagališč komunalnega blata, kar povezujejo tudi z zaprtjem tujih trgov. In ta val je pljusknil tudi v Zalog.