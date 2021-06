Sedem mesecev po začetku ofenzive v pokrajini Tigre na severu države je vladna vojska v ponedeljek tam nenadoma razglasila premirje. Morda je to storila zaradi nepričakovanega razvoja dogodkov, ko so uporniki zavzeli glavno mesto Mekele, vladni vojaki pa so mahoma odšli iz regije.

Vlada v Adis Abebi je enostransko razglasitev prekinitve ognja pojasnila s tem, da naj bi kmetovalcem tako omogočili obdelovanje površin do konca sezone (predvidoma do konca septembra), humanitarnim organizacijam pa delo na terenu, ob tem pa da bodo poskušali skleniti dogovor s tistimi znotraj uporniške Tigrejske ljudske osvobodilne fronte (TPLF), ki so naklonjeni pogovorom.

Opazovalce je premirje presenetilo, saj ni nič ni kazalo nanj, odkar je etiopski premier Abiy Ahmed novembra sprožil ofenzivo proti upornikom, ki so trdili, da zvezne oblasti krnijo regionalno avtonomijo, in se mu niso hoteli ukloniti, ampak so zavzeli poslopja etiopske vojske. Od takrat je bilo ubitih več deset tisoč ljudi, sledila je humanitarna katastrofa z grožnjo lakote, ljudje so množično bežali z domov.

Kot kažejo poročila agencij, je vlada sporočilo o premirju objavila ravno v času, ko so Mekele zasedli uporniki. Vrstni red dogodkov sprva ni bil povsem jasen, so pa uporniki sporočili, da imajo popoln nadzor nad mestom. Na posnetkih je bilo videti, kako jih ljudje pozdravljajo ob prihodu. Uporniki so tudi nakazali, da premirja ne bodo spoštovali, saj so sporočili, da se odpravljajo v sosednjo pokrajino Ahmara zaradi pregona eritrejskih skupin, ki so sodelovale z etiopsko vojsko.