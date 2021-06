Srhljivi posnetki reje prašičev in molk pristojnih

Aktivisti so 24. junija objavili posnetke z ene od slovenskih prašičjih farm, kjer naj bi živali redili v grozljivih razmerah. Toda kmetijsko ministrstvo in uprava za varno hrano v skrbi za ugled slovenske hrane in inšpektorjev ter v skrbi za ohranitev delovnih mest v industriji o tem molčita.