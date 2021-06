Francija je v šoku. Največja favoritinja evropskega prvenstva je četrt ure pred koncem osmine finala po izjemen golu Pogbaja vodila s 3:1, a odpisani Švicarji so uprizorili epski preobrat. Najprej so izničili zaostanek dveh golov in z zmago po enajstmetrovkah pripravili največjo senzacijo v dosedanjem delu letošnjega turnirja. Osmoljenec je postal Kylian Mbappe, ki je bil programiran za največjega zvezdnika turnirja. Potem ko se na štirih tekmah ni vpisal med strelce, čeprav je poskušal kar 14-krat, je zastreljal še odločilno, peto enajstmetrovko.

Mbappe se je s sporočilom v noči po tekmi na družbenih omrežjih javno opravičil za zapravljeno enajstmetrovko. »Težko bo obrniti nov list. Žalost po izpadu je velika. Nismo bili sposobni izpolniti naloge. Žal mi je zaradi enajstmetrovke. Želel sem pomagati ekipi, vendar mi ni uspelo. Žal je to tveganje v športu, ki ga imam neizmerno rad. Vem, da ste navijači razočarani, zahvaljujem se vam za podporo. Najbolj pomembno je, da iz tega pridemo še močnejši za naslednje izzive, ki nas čakajo. Čestitam Švici in ji želim veliko sreče,« je v sporočilu, s katerim je pokazal, da je velik človek, zapisal 22-letni francoski napadalec.

V obrambo Mbappeju je prvi stopil selektor Didier Deschamps. »Mbappe je zelo žalosten, vendar mu nihče ne sme zameriti zapravljene enajstmetrovke, saj je prevzel odgovornost, da bo streljal zadnji. Poraz je vedno težko pojasniti. Običajno je naša moč v čvrstosti, tokrat pa smo pokazali veliko šibkosti in Švici dovolili, da se je vrnila v igro,« je pojasnil Deschamps, ki se mu po devetih letih in štirih velikih tekmovanjih maje selektorski stolček. Na svetovnem prvenstvu 2014 je Francija izpadla v četrtfinalu, na evropskem prvenstvu 2016 je v finalu izgubila s Portugalsko, na svetovnem prvenstvu 2018 je osvojila prvo mesto, letos je kot favoritinja številka ena izpadla v osmini finala, kar je velika črna pika. »Ni kaj govoriti o prihodnosti. V ekipi vladata enotnost in solidarnost. Ko gredo stvari v negativno smer, sem odgovoren jaz. Nekaj časa bomo potrebovali, da bomo predelali turnir,« je sklenil Deschamps, ki vodi najbolj talentirano generacijo v zgodovini francoskega nogometa. Francoski mediji že imajo svojega favorita za novega selektorja. To je legendarni Zinedine Zidane, ki je končal delo v Realu iz Madrida. »Zidane sanja o tem, da bi vodil Francijo. Prepričan sem, da se mu bodo sanje uresničile,« je dejal predsednik Reala Florentino Perez.

Švica je pokazala izjemen značaj, saj se ni predala, ko ni izkoristila enajstmetrovke za vodstvo z 2:0 in je nato Francija v 20 minutah naredila preobrat do vodstva s 3:1. Junaki so strelec dveh golov Seferović, rezervist Garvanović z izjemnim golom za izenačenje na 3:3 v 90. minuti (član Dinama Zagreb je v nogometnem žargonu branilca Kimpembeja poslal po čevapčiče), sijajni asistent Zuber, kapetan Xhaka in vratar Sommer, ki je izjemen večer kronal z ubranjeno enajstmetrovko Mbappeju. »Neverjeten nogometni večer. Ker smo igrali pogumno in se borili do zadnjega trenutka, smo zasluženo napredovali. Pri zaostanku 1:3 nihče ni verjel v nas. Francozi so bili močni, a po malem tudi arogantni,« je povedal Yann Sommer, vratar Borussie Mönchengladbach.