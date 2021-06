Ob pomolu nekdanjega skladišča soli, danes prenovljenega muzeja Monfort v Portorožu v oči pade mogočna, 37 metrov dolga ladja Laho. Zgrajena je bila leta 1903 na Nizozemskem in je kar osem let starejša od Titanika, ki je leta 1912 na krstni vožnji potonil v globinah Atlantskega oceana. Kot tovorna ladja je najprej plul med Evropo in Kanado, šele veliko pozneje so ga preuredili v potniško.

Po vojni Laho služil ribičiji Laho je zagotovo največja potniška ladja v Sloveniji, ki se ob tem še ponaša z letnikom izdelave 1903. Pod nemško zastavo, takrat še kot parnik, je služil v prvi in kasneje v drugi svetovni vojni. »Nemška vojska ga je med vojnama uporabljala kot kamuflirano ladjo. Še danes se spredaj, na špici, vidi odprtina za polaganje min, imel je tudi eno oziroma dva torpedi. Ko smo ladjo kupili, smo torpedo odstopili piranskemu pomorskemu muzeju,« je povedal njen lastnik Vinko Kveder. Kot smo pozneje izvedeli v piranskem muzeju, torpedo, morda prav zaradi velikosti, trenutno ni razstavljen, ga pa zato hranijo v muzejskem depoju. Po vojni je ladjo kupil bogat nemški podjetnik in jo predelal v večjo ribiško ladjo. Z njo je goste, kakopak moško zaključeno družbo, vozil na dnevni ribolov po Severnem morju. »Leta 1992 smo ladjo odkupili in jo pripeljali v Piranski zaliv. Pluli smo 28 dni in dejansko imeli veliko srečo z vremenom, tudi s precej mirnim morjem. Ker nismo hoteli tvegati neurij, ki so značilna za Biskajski zaliv, smo se zalivu izognili in plovbo raje podaljšali za en dan,« je povedal sogovornik in dodal, da je bila ladja ves čas odlično vzdrževana, tako da so jo že leta 1993 začeli uporabljati v komercialne namene.