Svetega: izraz sveto obsega vse, kar pripada Bogu in je zato ločeno od profanega, svetnega; v pričujočem sobesedilu ga ne smemo razumeti kot ponazorilo kakšne določne resničnosti (na primer evangelija, Gospodove večerje itd.), ampak izraz označuje celotno »skrivnost naše vere« (Zigaben). – psom: običajna judovska žaljivka za pogane; v krščanskem sobesedilu pomeni neverujoče nasploh. – svinjam: po postavi je svinja nečista žival; v judovskem besedilu je zato še dosti bolj močen simbol gnusobne nepostavnosti (oziroma ljudi, ki kršijo Božjo postavo) kot v našem jeziku. Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije.

»Če imaš pamet, se ravnaj po njej, če je nimaš, se ravnaj po pregovorih.« (Turkmenski)

»Ni bolj praznega človeka od tistega, ki je sam sebe poln.« (Ljudska modrost)

»Kozlu se ogni spredaj, konju zadaj, hudobnežu od vseh strani.« (Ruski)

Ne morete državljanov Slovenije, ki imajo ustavno pravico na miren način nasprotovati oblasti, zmerjati s psi in svinjami. In potem še postavljati strokovno korektne policiste pod upravni nadzor, ker so »bisere« in »svetnike« umaknili, preden so sprovocirali »pse in svinje«, da jih pomendrajo. Kar so seveda vaše in vašega gospodarja ter vajinih tviter pajdašev in trolov mokre sanje. Oziroma samouresničujoča se napoved iz resolucije SDS. In resnični razlog, da se rumeni jopiči, med katerimi so tudi »svetniki in biseri« z dokazano neonacistično agendo, gnetejo okrog Prešernovega spomenika.

Kdo, hudiča, vam daje pravico, kako si drznete citirati Sveto pismo, da bi z njim mlatili po roki, ki vas hrani? Sveto pismo vzemite s seboj, ko se boste umaknili s funkcije, ki ji niste kos, in se v raševini zavlekli v kakšno luknjo, da se spokorite za svojih sedem smrtnih grehov in še kakšnega povrhu.

Od kod ste se sploh vzeli? Med vašimi biografijami nikjer ne najdem, da bi imeli pri nastanku te države kakršno koli, ampak res kakršno koli opazno vlogo. Svoj prispevek sem opisal že v pismu vašemu šefu in se ne mislim ponavljati. Med »psi in svinjami« nas je veliko tistih, ki smo to državo ustvarjali, medtem ko ste vi in mnogi vaši strankarski kolegi tako iz NSi kot iz SDS marljivo gradili svoje kariere (prenekateri celo v Zvezi komunistov) in greli svoje riti na toplem in varnem.

Upam, da vaš šef, ki je vendarle neka persona za Slovenijo v dobrem, žal pa vse bolj in bolj tudi v slabem pomenu, uvidi, da mu delate škodo, in bo za vse bolje, če vas umakne, na vaše mesto pa postavi nekoga, ki vsaj ne bo skrunil Svetega pisma, ki ga imate vi, s prazno glavo, polna usta.

BTW: sporočite šefu, da se mu opravičujem, ker sem zadnjič nekaj nergal, ker mi je 27. 2. 1989 namesto zahvale, da ga skupaj z drugimi vlečem iz pekla jugoslovanskega zapora proti političnemu vrhu kasnejše samostojne Slovenije, navrgel cinizem, češ da sem »še eden več na seznamu«. Po tem pismu sem izvedel, da se je za mojo občino tak seznam takrat res delal v znanem logaškem podjetju, da sta ga delala ena že preminula in druga še živeča oseba. Delovni naslov: seznam za »v Kališe«. Štekate, minister Hojs, delanje države je bilo nekaj drugega kot plezanje po oblastnih klinih in zmerjanje ljudi s psi in svinjami!

S spoštovanjem, če in ko si ga boste nekoč povrnili (vsak ima možnost in pravico kesanja).

Marjan Geohelli, Vrhnika