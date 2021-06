Nadaljnja preštevanja pa so odvisna tudi od drugih partnerjev. V parlamentu imamo več glasov kot koalicija, ki je zelo oslabljena in nima več potrebne večine, kar povzroča zelo neprijetno in težko situacijo. Preseneča me, da je premier v tako kratkem času oslabil tudi svoje koalicijske partnerje, čeprav je to očitno njegov modus operandi. Zato ne izključujem, da se ne bi zgodil še kak preobrat. Pričakujem namreč, da bodo v SMC in DeSUS, ki sta v veliki meri razočarala svoje volilce, pred volitvami spoznali, da so pred vstopom v to vlado obljubljali drugačno politiko.

Ne čutim nekih hudih trenj, verjamem, da je med nami zaupanje, da med seboj ne bomo tekmeci v tej kampanji. Uspelo nam je vzpostaviti tudi dobro skupno programsko platformo, še zmeraj delujejo tudi skupne skupine ljudi, ki delajo na vsebinah. To mi daje upanje, da smo sposobni skupaj nastopiti na volitvah.

O prestopu se pogovarjamo, seveda, ne le z nepovezanimi, tudi s kolegi iz DeSUS, predvsem tistimi, ki jih je razočarala njihova poslanska skupina. Si pa želim predvsem, da k nam prestopijo tisti, s katerimi delimo skupne vrednote. Naša vrata ostajajo odprta. S Karlom Erjavcem dobro sodelujeva, osebno je zelo razočaran nad dogajanjem v stranki, zato nam pomaga razočarani del DeSUS pripeljati k SD. Večer