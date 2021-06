Že enajstič se park Tivoli, predvsem v bližini gradu Tivoli in Švicarije, spreminja v največje zeleno in sveže kulturno prizorišče v mestu, čas je namreč za festival Poletje v Tivoliju. »Med naravo in umetnostjo je prostor za nas, za skupnost,« poudarjajo v Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) ob seriji predstav, koncertov in razstav, ki vabijo v zeleno oazo.

Pripovedovalci in še kaj Živahno bo že danes, triletni korenjaki in njihovi starejši prijatelji bodo namreč ob 19. uri v Plečnikovem avditoriju lahko ujeli lutkovno predstavo Štiri črne mravljice, pravljičarka Anja Štefan ji je vnesla obilo humorja, topline in modrosti. Če je treba vstopnico za sredina otroška gledališka druženja kupiti v Lutkovnem gledališču Ljubljana, bo že četrtkov koncertni večer vstopnine prost. Ambient pred Švicarijo bo napolnil slovenski pionir elektronske glasbe Miha Kralj, ki se ga mnogi spomnijo tudi kot člana zasedbe Dekameroni, njegov prvi hit je bil kultni Sava šumi. Dnevi do konca tedna bodo pripadli Pripovedovalskemu festivalu, najprej petek z otvoritvenim dogodkom Črn, črn smeh, ki bo ponudil preplet slovenskih ljudskih pravljic, sodobne poezije in glasbe, sobotni večer pa bo namenjen pripovedovanju strašljivih zgodb v narečnih govoricah. V nedeljo bo obiskovalce priklicala dopoldanska maša Hudiči pa z angeli plešejo, ko bosta ljudske zgodbe o enih in drugih pripovedovala Tamara Avguštin in Janez Škof, dan pa se bo zaključil s tradicionalnim Večerom resničnih zgodb. Pripovedovalski festival se bo sicer razbohotil pred Švicarijo, v primeru slabega vremena pa se vrača domov v Cankarjev dom (tam prodajajo tudi vstopnice zanj).

Pikslasti mozaiki Ljubitelji vizualne umetnosti se lahko vsak četrtek v juliju udeležijo delavnice grafičnega tiska. Jutri se bo mogoče mojstriti v mozaičnih in šablonskih grafikah ter pikslastih mozaikih; delavnico je navdihnil nedavni obisk uličnega umetnika Invaderja, predhodno znanje pa ni potrebno, sporoča mentor Miha Perne. Pravzaprav bodo v gradu Tivoli še do sredine avgusta na ogled Invaderjeve grafike na papirju, ki gledalcu prvič ponujajo možnost, da začuti fragmentarnost, razpršenost in umetniško idejo, s katero priljubljeni umetnik igrivo omrežuje svet. Na ogled pa je še vedno tudi razstava dveh grafičnih map, ki sta nastali v grafičnem ateljeju MGLC, in sicer DOBROJUTROMladena Stropnika ter Barvno bele grafike: F, R, E, Š. umetniškega dvojca Small but dangers. Ob zaključku rezidenčnega bivanja v Švicariji se občinstvu Poletja v Tivoliju predstavlja tudi mladi vizualni umetnik Danilo Milovanović, in sicer s pop-up prezentacijo likovnih reinterpretacij svojih javnih akcij, denimo raziskave vizualnega potenciala javnega prostora in poskusa ohranitve za sečnjo predvidenih dreves.