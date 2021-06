Za instagram gre, kajne?

Iz urada predsednika republike Boruta Pahorja so sporočili, da bosta 15. julija na delovnem obisku v Sloveniji predsednika Avstrije in Hrvaške, Alexander Van der Bellen in Zoran Milanović; glavna tema tokratnega trilateralnega srečanja bo »prihodnost Evropske unije in izzivi, s katerimi se ta sooča po pandemiji covida-19«. Letošnje srečanje predsednikov Slovenije, Avstrije in Hrvaške bo tretje, ki ga gosti Slovenija; trilateralni srečanji predsednikov sta doslej v Sloveniji potekali leta 2015 v Logarski dolini in leta 2018 v Goriških brdih. Skratka, na domala idiličnih lokacijah, kjer so čudovite fotografije za predsednikov instagram vnaprej zagotovljene.